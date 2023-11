Girîngiya Kulîlkên Qeşayê û Alîkariyên Keşkirinê ji bo Pêşîlêgirtina Lezgîn û Kevirê

By

Zivistan bi xwe re dijwariya rûbirûbûna rûberên şilbûyî yên ji ber qeşa û berfê tîne. Ger hûn rêxistinek ku di vê demsalê de bi pirsgirêka domdar a şemitîn û hilweşînê re mijûl bûye bi rê ve dibin, girîng e ku hûn çareseriyek ku ewlehiya karmendên we misoger dike bibînin. Yek ji çareseriyên weha di karanîna qeşayê û amûrên kişandinê de ye.

Kulîlkên qeşayê û arîkariyên din ên kişandinê amûrên şoreşgerî ne ku ji kesan re di bin lingan de kêşana zêde peyda dikin. Bi bêbandorkirina xetereya şûştinê û ketinê re, van amûran alîkariyê didin ku zirarê kêm bikin.

Fêmkirina cûreyên cûda yên qeşayê û alîkariyên kişandinê pêdivî ye. Vebijarkên cûrbecûr hene, ku her yek li gorî hawîrdor û hewcedariyên cûda hatine çêkirin. Ji çîçikên strap-li ser pêlavan bigire heya pêlavên xwerû yên pêçandî, girîng e ku hûn çareseriya rast ji bo daxwazên xweyên taybetî hilbijêrin.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Kulîlkên berfê û alîkariyên kişandinê çi ne?

A: Kulîlkên qeşayê û alîkariyên kêşanê ew amûrên ku ji bo peydakirina zêde kêşana di binê lingan de hatine çêkirin, xetera şûştinê û ketina li ser rûberên qeşayî an şemitok kêm dikin.

Pirs: Çima pêlên berfê girîng in?

A: Kulîlkên qeşayê girîng in ji ber ku ew xetera şemitîn û ketina ser qeşa an berfê bêbandor dikin, bi vî rengî şansê birîndarbûnê kêm dikin.

Pirs: Çi cûreyên alîkariyên kişandinê hene?

A: Cûreyên cûrbecûr arîkariyên kişandinê hene, di nav de pêlavên strap-li ser, pêlavên stûyê, û vebijarkên xwerû.

Pirs: Ez çawa çîpên berfê yên rast hilbijêrin?

A: Hilbijartina berfê ya rast bi faktorên wekî hawîrdor û pêdiviyên taybetî ve girêdayî ye. Dema ku hûn bijartina xwe bikin şert û mercên rûkal, domdarî û karanîna hêsan bifikirin.

Pirs: Ez dikarim li ku derê bêtir agahdarî di derbarê qeşayê de bibînim?

A: Ji bo agahdariya berfirehtir di derbarê qeşayê û alîkariyên kêşanê de, bi pisporên pîşesaziyê re şêwir bikin an biçin çavkaniyên navdar ên wekî malperên alavên ewlehiyê an rêxistinên ewlehiya kar.

Bînin bîra xwe, pêşîgirtina ewlehiya karmendên xwe divê her gav xemek sereke be. Veberhênana li ser qeşayê û arîkariyên kêşanê tedbîrek çalak e ku dikare bibe alîkar ku di şert û mercên qeşayê de ji şemitîn û ketina şemitokan dûr bikevin. Digel ku hûn xwe bi zanîn û têgihîştina vebijarkên cihêreng ên berdest ve girêbidin, hûn dikarin biryarek agahdar bidin ku başbûna hêza karmendê we misoger dike, tewra di şert û mercên hewaya zivistanê ya herî dijwar de.