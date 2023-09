Perspektîfek Cûda: Ma Gerdûn Ji Em Difikirî Piçûktir e?

By

Li gorî lêkolînek nû, gerdûna çavdêrî dibe ku bi rastî piraniya tiştê ku heye be. Digel ku piraniya kozmologan bawer dikin ku quncika gerdûnê ya çavdêrî ya me tenê perçeyek piçûk a afirînek pir mezin an jî bêdawî ye, ev lêkolîn berevajî vê yekê nîqaş dike.

Sedemek ku zanyar ji mêj ve bawer dikin ku gerdûn mezin e, ji ber belavkirina komikên galaksiyan e. Ger gerdûn tenê bi tiştê ku em dikarin bibînin dirêj bibûya, galaksiyên ku ji destê me yên dîtbar wêdetir dê ji hêla hêzên gravîtasyonê ve ber bi me ve neyên kişandin, û şêwazek kombûnê ya asîmetrîk biafirînin. Lêbelê, galaksiyan li seranserê gerdûna xuyayî li ser astek mezin bi yekreng kom dibin, ku homojenî û îzotropî pêşniyar dikin.

Spacetime jî îşaret bi gerdûneke mezintir dike. Ger cîh-dem ne safî bûna, dê têgihiştina me ya li ser galaksiyên dûr xera bibûya, ku ew ji ya rastî pir mezintir an piçûktir xuya bikin. Rastiya ku galaksiyên dûr tenê ji ber berbelavbûna kozmîk piçekî mezintir xuya dikin, destnîşan dike ku gerdûn divê herî kêm 400 carî ji gerdûna çavdêrî mezintir be.

Wekî din, paşxaneya mîkropêla kozmîk, ku hema bêje laşek reş a bêkêmasî ye, puzzleyekê pêşkêş dike. Guherînên piçûk ên germê li hêlekê, ew ji ya ku divê be yekrengtir e. Ji bo ravekirina vê yekê, stêrnasan enflasyona kozmîkî ya zû piştî Teqîna Mezin pêşniyar kirine. Ger ev model rast be, wê hingê gerdûn dibe ku li dora 10^26 carî ji ya ku em dikarin lê temaşe bikin mezintir be.

Lêbelê, ev lêkolîna nû teoriya stêr û ramana "swampland" vedikole. Teoriya string, berhevokek rêbazên matematîkî, alîkariya pêşkeftina modelên fîzîkî yên tevlihev dike. Hin modelên teoriya rêzê ji yên din sozdartir in, ku hin bi gravîteya kuantumê re hevaheng in û yên din ne. Piraniya modelên teoriya strên enflasyonê dikevin nav "swampland", ev destnîşan dike ku ew ne sozdar in.

Lekolînwanên vê lêkolînê ramana strukturên pîvazên bilindtir di hundurê teoriya rêzikê de pêşniyar dikin ku gerdûnê bêyî enflasyona kozmîkî ya pêşîn rave bikin. Ev nêzîkatî rê dide gerdûnek ku tenê sed an hezar carî ji ya ku em dikarin temaşe bikin mezintir e. Dema ku ev lêkolîn perspektîfek cûda pêşkêşî dike, lêkolîn û çavdêriyên bêtir hewce ne ku van dîtinan piştrast bikin an jî dijber bikin.

Çavkanî:

- Xalên sereke yên gotarê li ser bingeha "Nêrînek logarîtmîkî ya gerdûnê" ya Pablo Carlos Budassi ye.

- Wêneyên ku di gotarê de têne bikar anîn ji Nick Strobel û APS / Alan Stonebraker re têne hesibandin.