Li Parkên Dewleta Teksasê fersendek Dîtina Rojgiriya Rojê ya Annular

By

Parkên Eyaleta Teksasê xwe amade dikin ku firsendên dîtinê yên sereke ji bo rojgirtinek tavê ya ku dê di 14-ê Cotmehê de li seranserê ezmanên Teksasê xuya bibe pêşkêşî bikin. Ji ber populerbûna pêşbîniya bûyerê, têketina parkên dewletê di wê rojê de dê ji kesên ku pêşbaziyên rojê an destûrnameyên kampê kirî ne were sînordar kirin. Girîng e ku bala xwe bidinê ku destûrnameyek parka dewletê têketinê garantî nake, ji ber vê yekê tê pêşniyar kirin ku hûn di zûtirîn dem de cîhek kampek an rojek veqetînin da ku cîhê xwe ewle bikin.

Zehfbûna palpişt dê ji Texasê ji Midland / Odessa berbi Corpus Christi re derbas bibe, digel hevdeh Parkên Dewleta Texas ku li ser riya wê ne. Dema ku roj, hîv û erd li fezayê li hev bicivin, xitimandin çêdibe. Di dema vegirtinek palgir de, heyv ji rojê hinekî piçûktir xuya dike, û xeyala zengilek agir li ezmên diafirîne. Heyv 10ê Cotmehê saet di 20:14ê sibê de dê dest bi girtina rojê bike û zengila agir jî dê li dora 11:40 sibê li ser sînorê Teksas-New Meksîko were dîtin.

Dûv re ew ê vegirtin li seranserê eyaletê li başûr-rojhilatê bigere, digel ku dirêjahiya tevahiyê li gorî xala berbiçav diguhere. Her ku hûn nêzê rêya eclipse-ê bin, hûn ê ewqas dirêjtir karibin ji zengila agir kêfê bistînin. Tête şîret kirin ku hûn plan bikin ku zû bigihîjin û dereng li parkan bimînin, ji ber ku dibe ku derengiya trafîkê ji ber mêvanên ji çar aliyên dewlet û neteweyê hebin. Ger derengiyek nepêşbînîkirî hebe, pê ewle bin ku bi têra xwe xwarin, av û sotemeniyê bi xwe re bînin.

Dema ku beşdarî temaşekirina eqlîzê ya li Parkek Dewleta Texasê dibin, girîng e ku hûn tenê li deverên destnîşankirî park bikin û ji bo ewlehiyê ji rê dûr bimînin. Ger hewce be xebatkarên parkê dê mêhvanan rêve bibin ka li ku derê park bikin. Digel vê yekê, parkan berî an jî piştî eqlêdanê bernameyên bi pêşengiya rêzdar pêşkêş dikin, ji ber vê yekê tê pêşniyar kirin ku beşdarî van bernameyên agahdarî û perwerdehiyê bibin.

Vê fersenda bêhempa û balkêş ji dest nedin ku hûn bibin şahidê girtina tavê ya paşîn a li Parkên Dewleta Texas. Rezervasyon û amadekariyên xwe zû bikin da ku ezmûnek bîranîn peyda bikin.

Çavkanî:

- Wezareta Parkên Teksas û Jiyana Kovî (TPWD)