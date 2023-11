Zanîngeha Teknolojiyê ya Swinburne Hevkariya Zanistî bi Çavdêrxaneya Keck re berfireh dike

Zanîngeha Teknolojiyê ya Swinburne dîrok çêkir û bû yekem rêxistina ne-Amerîkî ku wekî hevkarek zanistî beşdarî Çavdêrxaneya WM Keck a li Hawaiʻi-yê pir bi qedir bû. Ev hevkarîya destpêkî dê gelek sûdê bide lêkolînerên Swinburne, ku hejmara şevên çavdêriyê ducar bike û di danîna pêşengên zanist û teknolojiyê yên Çavdêrgehê de dengek bide wan. Digel vê yekê, ew ê Swinburne bihêle ku pisporiya xwe di teknolojiyên pêşkeftî de bi navgîniya amûrên nû û projeyên pêşkeftina nermalavê pêşde bibe.

Hevkariya bi Keck Observatory re li ser hevkariya 15-salî ya Swinburne ya bi Caltech re ava dike, ku di encamê de gelek destkeftiyên zanistî yên balkêş pêk tê. Lêkolînerên Swinburne tevkariyên nûjen kirine, wek eşkerekirina karên hundirîn ên proto-galaksiyan bi bikaranîna teleskopa kozmîk, vedîtina qirêjiya fezayê ya ji ber zayîna stêrkên nû, û vedîtina fosîlek ji Teqîna Mezin bi alîkariya teleskopa dêw.

Swinburne ku ji ber lêkolînên xwe yên astronomî û astrofizîkê yên di asta cîhanê de tê naskirin, di rêza pêşîn a sektora feza û fezayê ya ku bi lez mezin dibe de ye, ku tê pêşbînîkirin ku heya sala 1.1-an bi nirxek ecêb 2040 trîlyon dolarê Amerîkî be. xebata teleskopan, kontrolkirina wan ji jûreyek kontrolê ya 9000 kîlometre dûr, bi xêra bexşeyek ji fona xêrxwaziyê ya Eric Ormond Baker.

Ev hevkarîya zanistî ya nû bi Çavdêrxaneya Keck re amade ye ku di deh salên pêş de pozîsyon û bandora Swinburne di pêşengiya hewildanên zanistî yên bibandor de bi giranî zêde bike. Alîkarê Serokwezîr û Serokê Swinburne, Profesor Pascale Quester, kêfxweşiya xwe anî ziman û got, "Ev peymana dîrokî dê bibe alîkar da ku pêşeroja Avusturalya wekî pêşengek gerdûnî di astronomî û teknolojiya fezayê de were ewle kirin."

Bi gihîştina berfireh a şevên çavdêriyê re, stêrnasên Swinburne dê di bernameyên zanistî yên bibandor de rola serokatiyê bigirin. Hevkariya bi saziyên navdar û zanyarên birûmet ji Caltech, Zanîngeha California, NASA, Zanîngeha Hawai'i, û li derveyî wê, ew ê pêşengiya keşfên perestgeha zanistî ya sibê bikin.

Rêvebirê Demî yê Çavdêrxaneya Keck Rich Matsuda jî got, "Em kêfxweş in ku pêşwaziya Zanîngeha Teknolojiyê ya Swinburne wekî hevkarek zanistî dikin. Nirx, dîtin û pabendbûna wan a ji bo xizmetkirina civaka astronomiya gerdûnî ji nêz ve bi mîsyona me re têkildar in. Bi hev re, em li bendê ne ku dest bi lêgerînek balkêş bikin da ku zanyariyên bingehîn ên li ser gerdûna ku nehatine keşfkirin eşkere bikin."

Balyozê Dewletên Yekbûyî yên Awustralya, Hercelency Caroline Kennedy, di peyamek vîdyoyê de pesnê hevkarîya nû da, û pejirand ku hevkariya domdar di navbera Avusturalya û Dewletên Yekbûyî de di warê lêgerîna fezayê de. Wê bendewariya xwe ji bo vedîtinên bingehîn ên ku dê ji vê hevkariya awarte derkevin holê, diyar kir.

Lawikbêj

1. Girîngiya Zanîngeha Teknolojiyê ya Swinburne ku beşdarî Çavdêrxaneya Keck dibe çi ye?

Zanîngeha Teknolojiyê ya Swinburne bû rêxistina yekem a li derveyî Dewletên Yekbûyî ku wekî hevkarek zanistî beşdarî Çavdêrxaneya WM Keck bû. Ev hevkarî ne tenê jimara şevên çavdêriyê ji bo lêkolînerên Swinburne du qat dike, lê di heman demê de ji wan re di diyarkirina pêşengên zanist û teknolojiyê yên Çavdêrgehê de jî gotinek dide.

2. Çend destkeftên zanistî yên lêkolînerên Swinburne di warê astronomî û stêrnasiyê de çi ne?

Lêkolînerên Swinburne di qadê de tevkariyên berbiçav kirine, di nav de eşkerekirina karên navxweyî yên proto-galaksiyan, tespîtkirina qirêjiya fezayê ya ku ji hêla stêrkên nû çêdibe, û vedîtina fosîlek ji Teqîna Mezin.

3. Ev hevkarî dê çawa bi kêrî Swinburne û pêşeroja astronomî û teknolojiya fezayê li Avusturalya were?

Hevgirtina hêzên bi Çavdêrxaneya Keck re dê fersendên Swinburne bi girîngî zêde bike ku bernameyên zanistî yên bandorker bi rê ve bibe. Ev hevkarî dê pozîsyona Avusturalya wekî pêşengek gerdûnî di astronomî û teknolojiya fezayê de ewle bike, ku beşdarî geşepêdana sektora fezayê û asmanî ya welêt bibe, ku tê pêşbînîkirin ku heya sala 1.1-an bi 2040 trîlyon dolarî were nirx kirin.

4. Astronomên Swinburne dê çawa teleskopan ji dûr ve bixebitînin?

Astronomên Swinburne jûreyek kontrolê ya 9000 kîlometre dûrî çavdêriyê çêkiriye, ku dihêle ew teleskopan ji dûr ve bixebitînin.

5. Kî din di vê hevkariyê de cih digire?

Lêkolînerên Swinburne dê ligel zanyar û saziyên birûmet ên wekî Caltech, Zanîngeha California, NASA, Zanîngeha Hawai'i, û yên din bixebitin da ku nifşê paşîn ên vedîtinên mezin di warê astronomî û astrofizîkê de rêve bibin.