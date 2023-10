Lekolînwan Di Navbera Teqînên Radyoya Bilez û Erdhejan de Wekhevî Dibînin

By

Lêkolînerên li Zanîngeha Tokyo di navbera tevgera îstatîstîkî ya dubarekirina teqînên radyoyê yên bilez (FRB) û erdhejan de wekheviyên berbiçav kifş kirin. FRB teqînên pêlên radyoyê yên tund in ku ji derveyî galaksiya me derdikevin û bi gelemperî çend milî çirkeyan dom dikin. Lêbelê, stêrnasan teqînên ku hezar carî kurttir in jî dîtine.

Lêkolîna ku ji hêla astrofizîknas Tomonori Totani û Yuya Tsuzuki ji Zanîngeha Tokyoyê ve hatî kirin, daneya 7000 teqînan ji sê çavkaniyên dubare yên FRB analîz kir. Daneyên bi teleskopan ên wekî çavdêriya Arecibo ya li Puerto Rîkoyê û Teleskopa Sferîk a Pêncsed metreyî ya li başûrê rojavayê Çînê hatin berhevkirin. Yek ji çavkaniyan, FRB20121102A, zêdetirî sê mîlyar salên ronahiyê dûrî me ye û yekem dubarekera FRB bû.

Lekolînwanan dît ku demên hatina teqînan ji FRB20121102A pêwendiyek bilind nîşan didin, digel ku gelek teqîn di nav saniyeyekê de digihêjin hev. Ev pêwendiya di demên dirêj de winda bû, bi teqînên ku ji hêla saniyeyekê ve ji hev veqetandî bi rê ve hatin. Tevger dişibihe ku çawa erdhej li dû lerzekê lerzên dûyem çêdike lê dema ku qonaxa paşhejmarê derbas dibe nepêşbînbar dibe.

Wekî din, lêkolîneran keşif kirin ku rêjeya "pişhejên" FRB li gorî qanûna Omori-Utsu, ku bûyera erdhejên piştî erdhejê li ser Erdê diyar dike. Wan dît ku her teqînek li gorî çavkaniya wê 10-50% şansê hilberandina paşhejek heye. Balkêş e, îhtîmalek domdar dimîne tewra gava ku çalakiya FRB ji nişka ve di serpêhatiyek diyar de zêde bû.

Digel ku di navbera FRB û erdhejan de ferqek mezin heye - enerjiyên FRB-yên bi demê re bi tevahî negirêdayî ne - lêkolîner vê cûdahiyê bi rêza dînamîkî ya tixûbdar a di daneyên FRB de li gorî erdhejan vedihewînin.

Van vedîtinan li ser lêkolînên berê yên astronomên li Chinaînê di sala 2018-an de ava dikin, ku destnîşan kir ku belavkirina enerjiyê ya FRB-an dikare bi karanîna qanûna erdhejê ya Gutenberg-Richter were vegotin.

Lêkolîn rê vedike ji bo vedîtina bêtir li ser taybetmendiyên madeya nukleerî ya di stêrkên notronê de, ku dikare li ser eslê FRB-an têgihîştinê peyda bike. Lêkolîn di Monthly Notices of the Royal Astronomical Society de hate weşandin.

