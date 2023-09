Kulên Reş ên Supermezin Ji Hêvî Zêdetir Dixwin, Lêkolîn Dike

By

Berhevkirinî:

Tîmek ji zanyaran keşif kir ku dibe ku çalên reş ên mezin xwedan "karûbarê radestkirinê" ya berê nenaskirî bin ku gaz û tozê ji wan re peyda dike da ku bi rêjeyek pir zûtir ji ya ku berê dihat bawer kirin bixwin. Van vedîtinan dikarin têgihiştinê bidin ka van tîtanên kozmîk çawa materyalên derdorê dixwin û bandorê li pêşkeftina galaksiyan dikin. Lêkolîna ku li ser bingeha simulasyonên 3D-ê yên bi rezîliya bilind pêk tê, eşkere kir ku çalên reş dikarin gaz û tozê di nav çend mehan de bixwin, ne di nav sed an hezaran salan de. Ev pêvajoya xwarinê ya bilez dibe ku guheztinên bilez ên ku di hin quazaran de têne dîtin, ku navendên geş ên galaksiyên çalak in, rave bike. Di heman demê de simulasyonan nîşan da ku beşa hundurê dîska lêzêdekirinê, ku piraniya ronahiya quasar jê tê, tê hilweşandin û dûv re jî nû dibe, ku jîngehek xwarina kaotîktir nîşan dide. Wekî din, dibe ku lihevhatina dîskên zêdebûnê bi zivirandina çala reş re, ku berê ji hêla zanyaran ve hatî texmîn kirin, ne rast be, ku bibe sedema têgihîştina ji nû ve têgihîştina qulên reş ên supermezin.

Çalên reş ên supermezin, ku girseyên wan bi mîlyonan an bi mîlyaran qat ji rojê zêdetir in, li navendên piraniya galaksiyan dimînin. Dema ku li dora dîskên akrêkirinê yên ji gaz û tozê hatine çêkirin, ew quazars, navendên pir ronahî yên galaksiyên çalak, hêz dikin. Dînamîkên xwarina çala reş di fîzîka dîska lêkdanê de pirsek bingehîn e, ji ber ku têgihiştina ka gaz çawa digihîje çala reş dê di dirêjahî û ronahiya dîskê de têgihiştinek peyda bike. Simulasyonên bi rezîliya bilind ku bi karanîna superkomputera Summit ve hatî bikar anîn, eşkere kir ku zivirîn û çikandina dîska lêkdanê ya ku ji ber zivirîna çala reş dibe sedema perçebûna dîskê di nav "bindîskên" hundir û derve de. Çala reş bi xwarina gaz û toza dîska hundir dest bi xwarina xwe dike, dema ku maddeya ji dîska derve valahiyên li dû xwe mayî tije dike. Ev pêvajoya xwarin, dagirtin, û dîsa xwarinê dikare di nav çend mehan de çêbibe, ku dibe sedema rêjeyek xwarina pir zûtir ji ya ku berê tê texmîn kirin.

Simulasyonên tîmê di heman demê de texmîna ku dîskên akrêkirinê bi zivirandina çala reş re hevaheng in jî dişoxilînin. Gaza ku van kunên reş dixwe, ne hewce ye ku zivirandina çala reş bizanibe, ev jî dibe sedema jîngehek bêtir gemar û tevlihev. Bandora Lense-Thirring di vê pêvajoyê de rolek girîng dileyze, dibe sedem ku dîskên akrêkirinê bihejin û devera hundur zûtir bizivirin. Xerabbûna pergala dîskê dibe sedema lihevketina gazên ji herêmên cihê, maddeyan nêzî çala reş dike û di dawiyê de dibe sedema perçebûna dîskê. Dûv re dîskên hundir û derve ji hev cuda diqewimin û hejikên cihêreng çêdikin, ne ku dişibin zengilên gyroskopê ne ji lewheyek zivirî.

Van nihêrînên nû yên li ser rêjeyên xwarina çalên reş û dînamîkên dîskên berhevkirinê dikarin ji bo têgihîştina pêşkeftina galaksiyan û tevgera qezaran xwedî bandor bin. Ew modelên teorîk ên berê dişoxilînin û hewcedariya lêkolîn û çavdêriyên bêtir ronî dikin ku bi tevahî pêvajoyên tevlihev ên ku li dora kunên reş ên supermezin ên gerdûnê diqewimin fam bikin.

Çavkanî:

