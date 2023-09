Stêrnasan Dişopînin Stêrkek Mîna Rojê ku ji hêla Çalê Reş ve Carê Dubare Dixwe

Stêrknasên Zanîngeha Leicesterê keşfeke nû ya çala reş a ku stêrkek bi rengekî dûbare dixwe. Ev bûyera neasayî, ku bi qasî 500 mîlyon salên ronahiyê ji dûr ve qewimî, di navberên dora 25 rojan de bi rêkûpêk teqînên ronahiyê encam da. Ev vedîtin têgihîştina kevneşopî ya bûyerên têkçûna tîrêjê, yên ku bi gelemperî gava ku çalek reş stêrkek diqulipîne, diqewime.

Stêrk, bi navê Swift J0230, şêwazek tevgerê ya nediyar nîşan da. Li şûna ku stêrk piştî ku bi qismî hat xerckirin, winda bibe, ji heft heta 10 rojan tîrêjek tund dît berî ku ji nişka ve vemirî. Ev nimûne hema hema her 25 rojan carekê tê dubare kirin. Lekolînwanan Swift J0230 wekî "stêrkek qismî têkçûyî" binav kirin, ku ji çîna stêrkên ku ji qulên reş bandor bûne ve zêdeyek bêhempa ye.

Nivîskarê sereke yê lêkolînê, Dr. Phil Evans ji Dibistana Fîzîk û Astronomiyê ya Zanîngeha Leicesterê, got, "Ev yekem car e ku me dît ku stêrkek mîna tava me çend caran ji hêla reşek kêm-girseyî ve tê perçe kirin û xwarin. qûl." Çavdêrî destnîşan dikin ku stêrk, bi mezinahîya tava me dişibihe, li dora çaleke reş a nisbeten piçûk li dû gerîdeyeke elîptîkî dimeşe, ku girseya wê di navbera 10,000 û 100,000 carî ya Rojê de ye.

Hesab nîşan dide ku di dema pêvajoyê de, maddeya ku bi qasî sê Dinyayan ji atmosfera stêrkê tê derxistin û germ dibe dema ku ew dikeve çala reş. Ev germahiyên tund ên li dora 2,000,000 pileya Celsius çêdike, ku di encamê de hejmareke girîng a tîrêjên X-ê derdikeve. Ev tîrêjên rontgen di destpêkê de ji aliyê Çavdêrxaneya Neil Gehrels Swift a NASAyê ve hatin dîtin.

Ev vedîtin ji bo têgihiştina me ya pêwendiyên çalên reş û stêrkan de alîkariyek girîng e. Ew di dînamîkên tevlihev ên pêvajoya vexwarinê de têgihiştinan peyda dike û cihêrengiya encaman ronî dike. Lêkolînên din dikarin li ser mekanîzmayên bingehîn û bandorên demdirêj ên van danûstendinan ronî bikin.

Çavkanî:

- Guardian (ji ber dirêjahiya naverokê ne tê de)