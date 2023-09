Nêrînek nav Tarî: ShadowCam a NASAyê Kratera Veşartî ya li ser Heyvê eşkere dike

By

NASA wêneyekî balkêş ê kratereke dirêj veşartî li ser Heyvê bi karanîna hevgirtina wêneyên du kamerayên cihêreng çêkir. Kratera ku bi navê Shackleton Crater tê zanîn, li qutba başûr a heyvê ye, ku ji ber ziwabûna Heyvê tenê zozan û lûtkeyên herî bilind ronahiya rojê digirin. Ev herêm, ku bi piranî di tariyê de hatiye pêçan, fersendên "xefikên sar" pêşkêşî dike ku av an qeşa bi potansiyel dikarin ji Rojê veşêrin.

Kratera Shackleton qadeke enigmatîk e ku zanyar bi hewes in ku bêtir lêkolîn bikin, ji ber ku ew ji bo hebûna avê di forma qeşayê de cîhek îdeal xuya dike. Di beşa navîn a kraterê de germahiyên pir nizm, ji -173 °C (an -280 °F) ne derbas dibe. Ger buhara avê ya ku di encama lihevketina kometek kevnar de çêdibe hebe, dibe ku ew cemidî be, bi potansiyel di binê rûyê erdê de veşêre.

Ji bo vekolîna îhtîmala qeşaya avê ya heyvê, stêrnasên Çînî plan dikin ku sondayeke firînê ya biçûk bi cih bikin da ku di sala 2026-an de li Kratera Shackleton bikolin. Di vê navberê de, NASA amûrek pispor, ku bi navê ShadowCam tê zanîn, bikar tîne da ku li tarîtiya herdemî binêre.

ShadowCam, ku di Tebaxa 2022-an de li ser satelaytek Heyvê ya Koreyî hate destpêkirin, li gorî kamerayên din ên heyvê zêdetirî 200 qat li herêmên bi siyê hestiyartir e. Ew dîmenên rûxara heyvê ya tarî bi karanîna "erdşina" digire, ku ronahiya rojê ye ku ji gerstêrka me tê xuyang kirin û Heyvê ronî dike. Wekî din, ew refleksên tîrêja rojê ji çiya û zozanên Heyvê bikar tîne.

Lêbelê, ShadowCam dema ku dîmenên deverên geş ji ber têrbûna zêde re rû bi rû dimîne. Ji bo derbaskirina vê yekê, tîmê ShadowCam bi çêkirina mozaîkek wêneyê çareseriyek çêkiriye. Bi guheztina deverên ku zêde xuyakirî ne bi wêneyên ji kamerayên din ên heyvê yên li orbitê, nexşeyek dîtbarî ya berfireh a erd û taybetmendiyên jeolojîk ên her du beşên herî geş û tarî yên Heyvê derdikeve holê.

Ev vedîtina bêhna xwe gavek girîng ber bi têgihiştina sirên ku di nav xêzên tarî yên Heyvê de ne destnîşan dike. Digel her kamerayek ku ji bo şert û mercên ronahiyê yên taybetî xweşbîn e, wêneyên hevgirtî dîmenek bêhempa ya topografiya heyvê û taybetmendiyên xwe diafirînin. ShadowCam a NASA-yê mîsyona xwe didomîne da ku veşartiyên ku di kûrahiya satelîta cîranê me de veşartibûn eşkere bike.

Definitions:

1. Kratera Shackleton: Kraterek ku li quntara başûra heyvê ye, ku berbi herêmên siyayî û jîngeha potansiyela av-qeşayê de ye.

2. ShadowCam: Kamerayek pispor a ku ji hêla NASA ve hatî destpêkirin da ku wêneyên deverên tarî yên Heyvê bi karanîna ronahiya erd û ronahiya rojê bigire.

Çavkanî:

- Gotara bingehîn: NASA

- Pênaseyên ku ji zanîna giştî hatine wergirtin