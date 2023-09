Fêmkirina Cookies: Ya ku Hûn Pêdivî ye ku bizanibin

Di serdema dîjîtal a îroyîn de, cookies bûne parçeyek bingehîn a ezmûna meya serhêl. Lê bi rastî cookies çi ne, û ew çawa bandorê li gera me dikin?

Cookies pelên nivîsê yên piçûk in ku dema ku bikarhêner serdana malperekê dikin li ser cîhaza xwe têne hilanîn. Ew agahdarî li ser çalakiya geroka bikarhêner, bijare, û daneyên din ên têkildar hene. Dema ku bikarhênerek dîsa seredana heman malperê dike, geroka wî cookie vedigere malperê û dihêle ku ew hin agahdariya li ser bikarhêner bi bîr bîne.

Cookies ji bo armancên cihêreng xizmetê dikin. Ew dikarin werin bikar anîn da ku navîgasyona malperê zêde bikin, reklaman kesane bikin, karanîna malperê analîz bikin û di hewildanên kirrûbirrê de bibin alîkar. Mînakî, çerezan rê dide xwediyên malperê ku bikarhêneran têketî bihêlin, tercîhên zimanê xwe bi bîr bînin, û ezmûnek gerokê ya guncantir peyda bikin.

Lêbelê, girîng e ku meriv fêm bike ku ne hemî cookies wekhev têne afirandin. Ji bo ku malper bi rêkûpêk bixebite, hin cookies, ku wekî cookies bingehîn an fonksiyonel têne zanîn, hewce ne. Ew taybetmendiyên bingehîn ên wekî navîgasyona rûpelê û gihîştina deverên ewledar ên malperê çalak dikin.

Ji hêla din ve, çerezên ne-bingehîn hene, ku wekî çerezên şopandin an reklamê jî têne zanîn, ku ji bo reklama armanckirî û şopandina tevgera bikarhêner têne bikar anîn. Van çerezan daneyên li ser çalakî û vebijarkên serhêl ên bikarhêner berhev dikin, ku dûv re dikarin ji bo armancên kirrûbirrê werin bikar anîn.

Wek bikarhêner, mafê we heye ku hûn vebijarkên cookie-ya xwe kontrol bikin. Piraniya gerokên webê rê didin we ku hûn mîhengên cookie-ya xwe rast bikin da ku hin cûreyên cookie-yan qebûl bikin an red bikin. Girîng e ku were zanîn ku astengkirina hin cookie-yan dibe ku bandorê li ser ezmûna geroka we bike û fonksiyona hin malperan sînordar bike.

Di encamê de, cookies di ezmûna meya serhêl de rolek girîng dileyzin. Ew xwediyên malperê agahdariya hêja peyda dikin, ku di encamê de rê dide wan ku ezmûnek gerokek kesane û bikêrtir peyda bikin. Ji bo bikarhêneran pêdivî ye ku cûreyên cûda yên cookie-yê fêm bikin û li ser vebijarkên xwe yên cookie-yê kontrol bikin da ku ezmûnek serhêl a ewledar û xweş peyda bikin.

Çavkanî:

- "Cookies û Siyaseta Nepenîtiyê" - [Navê Çavkaniyê]

- "Fêmkirina Cookies: Rêberek Ji Bikarhêneran" - [Navê Çavkaniyê]