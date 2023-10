Lêkolîn Dibîne Têkiliya Olî bandorê li Bikaranîna Pornografiya Serhêl li Elmanyayê nake

By

Lêkolînek vê dawîyê ku di Archives of Sexual Behavior de hatî weşandin, têkiliya di navbera girêdana olî û karanîna pornografiya serhêl li Elmanyayê vekolandiye. Lekolînwan daneya panelê ya şopandina malperê bi hev re bi daneyên anketê re bikar anîn da ku li ser tevgerên serhêl ên komên olî yên cihêreng têgihiştinê bistînin.

Berevajî lêkolînên berê yên ku têkiliyek xurt di navbera oldarî û karanîna pornografiyê de pêşniyar kirin, vedîtin destnîşan dikin ku Katolîkên Alman, Protestan û kesên negirêdayî olî bi heman rengî pornografiya serhêl bikar tînin. Ji hêla din ve, endamên olên hindikahî, yên wekî Misilman an Xiristiyanên Ortodoks, kêm kêm in ku beşdarî pornografiya serhêl bibin.

Lêkolîn her weha encamên berevajî eşkere kir dema ku li gorî lêkolînên ku li welatên din hatine kirin. Li Almanyayê, Protestan an Katolîkbûn îhtîmala karanîna pornografiya serhêl bi girîngî kêm nake, berevajî welatên mîna Dewletên Yekbûyî. Lekolînwan texmîn dikin ku ev cûdahî dibe ku ji helwestên lîberal ên Xirîstiyanên Alman re were hesibandin.

Yek sînordariyek lêkolîna berê ya li ser vê mijarê ev e ku ew bi giranî xwe dispêre raporkirina xwe bi riya anketan, ku dikare bibe mijara alîgir û nerastiyê. Bikaranîna daneya panelê ya şopandina tevneyê pîvandinek objektîv û rasttir a tevgerên serhêl ên kesan peyda dike, tevî karanîna pornografiyê.

Lekolînwan pêşniyar dikin ku vedîtinên vê lêkolînê texmînên berê diqewimin û girîngiya karanîna rêbazên alternatîf, wek şopandina malperê, ji bo xwendina mijarên hesas ên mîna pornografiya serhêl ronî dikin. Bi pişta xwedan li ser daneyên şopandina malperê, lêkolîner dikarin tixûbên ku bi daneyên xwe-raporkirî ve girêdayî ne derbas bikin, têgihîştinek berfirehtir a çalakiyên serhêl ên rastîn ên mirovan peyda bikin.

Bi tevayî, ev lêkolîn beşdarî têgihîştina me ya têkiliya di navbera girêdana olî û karanîna pornografiya serhêl li Almanyayê dibe. Ew girîngiyê dide lêkolînên hûrgelî yên ku cûdahiyên çandî û olî dihesibînin dema ku tevgerên weha dinirxînin.

Çavkanî: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Balkêşî:

Maximilian TP von Andrian-Werburg et al, Ji nû ve nirxandina Bikaranîna Pornografiya Serhêl li Almanyayê: Hevberhevek Analîzkirina Daneyên Şopandina Webê û Lêkolînê, Arşîvên Tevgera Zayendî (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8