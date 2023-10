Nêrînên Nû li ser Rastkirina Daneyên Stûrahiya Optîkî ya Aerosol MERRA-2 li Chinaînê

By

Zanyarên Enstîtuya Lêkolînê ya Agahdariya Fezayê (AIR) ya Akademiya Zanistî ya Chineseînî vê dawiyê lêkolînek li Atmosphere weşandin, ku ronahiyê dide pejirandina daneya MERRA-2 Aerosol Thickness Optical (AOT) li Chinaînê. Vê databasê, ku wekî guhertoya 2-yê Analîza Paşverû ya Serdema Nûjen tê zanîn, ji bo lêkolînên avhewa, modelkirina atmosferê, çavdêriya kalîteya hewayê, û lêkolîna hawîrdorê girîng e.

Yek ji kêşeyên ku di erêkirina daneya MERRA-2 AOT de li Chinaînê rû bi rû maye, belavkirina nehevseng û kêm a Tora Robotîk a Aerosol (AERONET) li herêmê ye. Ji bo derbaskirina vê yekê, zanyar Tora Verastkirina Hilbera Aerosolê ya Satelîtê ya Binesaziya Cihê Sîvîl a Neteweyî (SIAVNET) ava kirin. Armanca vê torê ew e ku pêvajoya pejirandinê zêde bike û di derheqê performansa databasê de nerînên rasttir peyda bike.

Encamên pejirandinê yên ji SIAVNET ve di derheqê rastbûna daneyên MERRA-2 AOT de di bin şert û mercên cûda de encamên balkêş eşkere kirin. Dema ku AOT ji 1.0-ê kêmtir e, bi xêzek 0.712 û nirxek R-çargoşeya 0.584-ê, danehev rastbûna bilindtir nîşan dide. Lêbelê, rêjeya cotên daneyê ku hewcedariya hindiktirîn a Pergala Çavdêriya Avhewa ya Gerdûnî (GCOS) bicîh tîne ji% 60 kêmtir e, ku hewcedariya çêtirkirinên din destnîşan dike.

Wekî din, lêkolîn ronî dike ku qalîteya simulasyona AOT ya MERRA-2 li gorî bilindahî û demsalê li Chinaînê diguhere. Qalîteya simulasyonê li bilindahiyên bilind li gorî bilindahiyên jêrîn kêmtir e. Wekî din, kalîteya simulasyonê bi demsalê ve girêdayî ye, ku performansa herî kêm di demsala biharê de tê dîtin. Lêbelê, kalîte di demsalên jêrîn de hêdî hêdî baştir dibe, bi kalîteya herî bilind di zivistanê de tê dîtin. Hebûna aerosolê tozê di dema biharê de dibe ku bibe sedema kêmbûna kalîteya simulasyonê.

Hewldanên pejirandinê yên ku ji hêla SIAVNET ve têne hêsan kirin ji bo dabînkirina pêbaweriya daneya MERRA-2 AOT li Chinaînê pir girîng in. Van vedîtinan rê dide zanyaran ku çêtir hûrguliyên databasê fam bikin, nemaze li herêmên ku bi barkirina aerosol û bilindahiya wan cûda ne, û her weha guheztinên demsalî. Lêkolînên avhewa yên rast, modelkirina atmosferê, çavdêriya kalîteya hewayê, û lêkolîna hawîrdorê dikare bi têgihîştina çêtir a performansa daneya li herêmê were bidestxistin.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Daneyên MERRA-2 Aerosol Stiness Optical (AOT) çi ye?

A: Daneya MERRA-2 AOT di lêkolînên avhewa, modela atmosferê, çavdêriya kalîteya hewayê, û lêkolîna jîngehê de çavkaniyek hêja ye. Ew agahdariya ji gelek amûrên satelîtê û modelên hejmarî berhev dike, ji zanyaran re têgihiştinên hêja peyda dike.

Pirs: SIAVNET çi ye?

A: SIAVNET ji bo Tora Verastkirina Hilbera Aerosolê ya Satellite ya Binesaziya Cihê Sivîl a Neteweyî ye. Ew însiyatîfek e ku ji bo zêdekirina erêkirina daneyên MERRA-2 AOT li Chinaînê hatî damezrandin bi çareserkirina dijwariya belavkirina nehevseng û kêm a torên çavdêriya aerosolê li herêmê.

Pirs: Encamên lêkolînê çi ne?

A: Lêkolîn eşkere dike ku rastbûna daneyên MERRA-2 AOT bi barkirina aerosolê ya li atmosferê ve girêdayî ye. Di heman demê de ew guheztinên performansa danezanê li ser bingeha bilindahî û demsalê ronî dike, digel ku kalîteya simulasyonê ya kêmtir li bilindahiyên bilind û di demsala biharê de tê dîtin.

Pirs: Çima ev dîtin girîng in?

A: Van vedîtinan di derheqê sînorên daneyên MERRA-2 AOT de li Chinaînê nihêrînên hêja peyda dikin. Bi têgihiştina performansa danezanê di bin şert û mercên cûda de, zanyar dikarin lêkolînên avhewa, modela atmosferê, çavdêriya kalîteya hewayê, û lêkolîna jîngehê ya li herêmê rasttir piştrast bikin.