Asteroid 33 Polyhymnia: Heyetek nepenî û pir-tûr

Lêkolînerên li Zanîngeha Arizona ya li Tucsonê dema ku li asteroîd 33 Polyhymnia lêkolîn dikirin, keşfek şaş kirin. Ev asteroîda ku bi navê muzaya Yewnanî ya îlahiyan pîroz hatiye binavkirin, ji ber tîrbûna xwe ya bêbawer eleqeya stêrnasan kişandiye ser xwe. Di rastiyê de, 33 Polyhymnia ew qas stûr e ku zanyar hîpotez dikin ku ew ji hêmanên ku li ser tabloya perîyodîk nayên dîtin pêk tê.

Îhtîmala asteroîdên ku pêkhateyên wan ên li ser Erdê nenas bin, bi taybetî ji bo kesên ku di hewildanên kanên fezayê de cih digirin girîng e. Pargîdaniyên ku dixwazin asteroîdên madenê yên ji bo metalên hêja yên mîna zêr vegerînin, dê hebûna van hêmanan pir balkêş bibînin.

Di lêkolînek ku di The European Physical Journal Plus de hate weşandin de, lêkolîneran 33 Polyhymnia wekî cewherek ultradense ya kompakt (CUDO) dabeş kirin û dîtin ku ew xwedan tîrêjek pîvandî ye ji her hêmanek naskirî ya li ser Erdê. Ew texmîn dikin ku ev asteroîd dibe ku ji hêmanên giran ên ku berê ji hêla mirovan ve nehatibû nas kirin pêk were.

Tîrêjiya van hêmanên hîpotetîk dê ji ya Osmiumê jî mezintir be, ku niha hêmana herî domdar a xwezayî ye ku tê zanîn. Bi jimareyek atomî ya li dora 164, ev hêman dê bi tîrêjiya Osmiumê derbas bibin.

Tîma Zanîngeha Arizonayê taybetiyên hêmanên bi jimareyên atomî ji yên li ser tabloya perîyodîk zêdetir in lêkolîn kirin. Her çend wan hêmanên mîna Osmium û yên din ên ku bi awayekî sûnî bi jimareyên atomî yên bilindtir hatine hilberandin lêkolîn kirin jî, wan nikarîbûn yek bi girseya girseyê bibînin ku bikaribe çavdêriyên li ser 33 Polyhymnia pêk bîne.

Lekolînwanan pêşniyar kirin ku heke hêmanên giran bi têra xwe îstîkrar bin, ew ê potansiyel di nav kokên asteroîdên qalind ên mîna 33 Polyhymnia de hebin. Ev ji bo vekolîn û têgihiştina pêkhatina asteroîdên di pergala meya rojê de îmkanên balkêş vedike.

Hewldanên dawî yên NASA yên ji bo lêkolîn û bidestxistina nimûneyên ji asteroîdan bi vedîtinên Zanîngeha Arizonayê re li hev dikin. Vegerandina serketî ya nimûneya yekem a asteroîdê ji asteroîd Bennu, û her weha destpêkirina keştiya fezayê Psyche ji bo lêkolîna asteroîdê metalîkî Psyche, girîngiya lêkolîna van laşên ezmanî radixe ber çavan. Van mîsyonên hanê dikarin li ser çêbûn û pêkhatina asteroîdan nihêrînên hêja peyda bikin, ronahiyê bidin ser dîroka destpêkê ya pergala meya rojê.

