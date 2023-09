Li Îrlanda û Îrlanda Bakur Şehadeta Ronahîyên Bakur ên Spektakuler bikin

By

Ronahîyên bakur, yek ji pêşandanên xwezayî yên herî balkêş li cîhanê, li deverên cihêreng li seranserê Irelandrlanda û Irelandrlanda Bakur têne dîtin. Li gorî David Moore, edîtorê kovara Astronomy Ireland, her çend garantî tune ku bibin şahidê vê pêşandana ronahiyê ya hêja, ekinoksa pêşeroj di 23ê Îlonê de dikare şansek çêtir peyda bike. Di vê demê de şert û mercên qada magnetîkî ya Dinyayê û telihbûna gerstêrkê îhtîmala dîtina aurora zêde dike.

Berava bakurê gundewarî ya Irelandrlanda Bakur yek ji baştirîn cîhên çavdêriya ronahiyê tê hesibandin, ji ber ku li dûr ronahiya bajêr tune ne û dîmen berbi okyanûsa Atlantîk ve diçe. Mayo, ku di heman demê de dîmenek okyanûsê jî heye, cîhek din a baş e ku meriv ronahiya bakur bibîne. Lêbelê, ezmanên zelal ji bo dîtina ji her cîhê welêt pêdivî ye.

Pêvajoya aurora bi pêlên tavê yên li ser rojê dest pê dike, ku bi mîlyaran ton tîrêj berdide fezayê. Ev pariyên atomê bi qasî du rojan digihîjin atmosfera Cîhanê û ji aliyê qada magnetîkî ya Cîhanê ve ber bi polên Bakur û Başûr ve tên kişandin. Gava ku ew bi atom û molekulên di atmosferê de li hev dikevin, ew rengên jîndar çêdikin ku ronahiya bakur diyar dikin.

Zêdebûna ronahiyê bi çalakiya pirtikan ve girêdayî ye, bi rengek ovalek tîpîk li dora Pola Bakur çêdibe. Di rewşên kêm de, dema ku teqînek mezin a rojê hebe, zengil berfireh dibe û dikare bigihîje başûrê başûrê Îrlandayê. Ji bo zêdekirina şansê dîtina aurora, pir girîng e ku meriv ji roniyên çêkirî dûr bin. Jiyana li bajarokek an bajarokek tenê dibe ku dîmenek pêşandanên sereke peyda bike, dema ku deverên tarî yên li gundan dîmenek çêtir peyda dikin.

Astronomy Ireland karûbarek hişyariya aurora dimeşîne, rojane nûvekirinên li ser şert û mercên ezman û îmkana dîtina ronahiya bakur peyda dike. Girîng e ku bala xwe bidinê ku aurora di her wextê şevê de dikare were dîtin, bi dirêjahiya çend demjimêran heya tevahiya şevê.

Her çend şert û mercên hewayê li Îrlandayê bi gelemperî dijwarî derdixin holê, çend salên pêş me ji bo şahidiya roniyên bakur sozdar in, ji ber ku çalakiya tavê di sala 2025-an de tê payîn ku herî zêde. îlhama fenomena xwezayî.

Çavkanî:

– Kovara Astronomy Îrlanda