Çavdêriya Stêrkên Neutronî yên Lihev Dikin: Çareseriya Tengasiya Hubble

Astrofizîknasan rêbazeke nû ji bo çareserkirina nakokiyên di pîvandina rêjeya firehbûna gerdûnê de, ku bi gelemperî bi navê "Tensiona Hubble" tê zanîn, pêşniyar kirin. Civaka astrofizîk bi "Krîza di Kozmolojiyê de" re rû bi rû maye ji ber ku di pîvandina rêjeya berfirehbûnê de nakokî heye, ku wekî Hubble Constant jî tê zanîn. Ev nakokî ji Derenceya Dûrbûna Kozmîk derdikeve, li wir stêrnas metodên cihêreng bikar tînin da ku dûrahiyên têkildar li ser pîvanên dirêjtir bipîvin.

Di lêkolînek vê dawiyê de, tîmek navneteweyî ya stêrnasan rêgezek nû ji bo pîvandina berfirehbûna kozmîk bi çavdêriya stêrkên neutronî yên li hev diqewimin, ku wekî kilonovae jî tê zanîn, pêşniyar kirin. Lekolînwanan angaşt kirin ku bi lêkolîna van bûyeran, ew dikarin pîvandinên domdar ên Hubble Constant bistînin û Tensiyona Hubble çareser bikin.

Galaksiyên li gerdûnê ji ber berfirehbûna fezayê bi xwe her ku diçe ji hev dûr dikevin. Çavdêriyên Edwin Hubble yên di destpêka sedsala 20-an de nîşan didin ku galaksiyek her ku pêşdetir be, ew zûtir paşde diçe. Vê yekê hişt ku zanyar hewl bidin ku pîvana Hubble Constant, ku rêjeya firehbûna gerdûnê temsîl dike, bipîvin.

Tîma lêkolîneran pêşniyar kir ku lêkolîna stêrkên neutronî yên ku li hev dikevin, ku di encama teqînên kilonovayê de çêdibin, dikare li ser pîvandina dûrahiyan di gerdûnê de zanyariyên hêja peyda bike. Bi analîzkirina van teqînan, wan simetrîyek berbiçav kifş kir, ku dikare wekî rêbazek nû ji bo pîvandina dûrbûnê were bikar anîn.

Ev pêşnîyaz li ser lêkolîna berê ya ku hevsengiya spherîkî ya teqînên kilonova û pêwendiya wan bi fîzîka bingehîn re destnîşan kir, ava dibe. Vedîtinên tîmê ji bo pîvandina rast a temenê gerdûnê bandorên potansiyel hene.

Di encamê de, bi dîtina stêrkên neutronî yên li hev dikevin, astrofizîknas hêvî dikin ku lihevnebûna domdar di pîvandina rêjeya firehbûna gerdûnê de çareser bikin û Tengasiya Hubble li hev bikin. Ev rêbaza nû ya pîvandina dûrbûnê dikare bibe sedema texmînên rasttir ên Hubble Constant û nihêrînên nû li ser xwezaya gerdûnê vebike.

