Girîngiya Tenduristiya Fîzîkî ya ku hûn Temen dikin

Di cîhana dijwar a îroyîn de, hêsan e ku em tenduristiya xwe ya laşî paşguh bikin. Lêbelê, her ku em temen dikin, pêşanî girtina laşî girîngtir dibe. Werzîş û perwerdehiya berxwedanê ya birêkûpêk dikare bibe alîkar ku li dijî windabûna masûlkeyên bi temen re şer bike û kalîteya jiyanê ya giştî baştir bike.

Sarcopenia, windakirina fonksiyon û girseya masûlkeyê ya bi temen ve, bandorê li beşek girîng a nifûsa pîr li çaraliyê cîhanê dike. Ev rewş bi zêdebûna xetera ketinê, nexweşiya dil, nexweşiya metabolîk û pirsgirêkên tenduristiyê yên din re têkildar e.

Lêkolînan destnîşan kir ku tevlêkirina perwerdehiya berxwedanê di bernameyek werzîşê de dikare bibe alîkar ku rêjeya kêmbûna masûlkan hêdî bike û tewra pêşî li windabûna hin fonksiyona masûlkeyê bigire. Di şerê li dijî sarkopenyayê de avakirina hêza masûlkeyê pir girîng e. Delîlên dawî destnîşan dikin ku hêza masûlkeya kêm faktorek bingehîn e ku beşdarî rewşê dibe.

Perwerdehiya berxwedanê ne hewce ye ku tund û tund be. Ew dikare bi tenê çalakiyên mîna rêveçûna derenceyan an hilgirtina firotgehan pêk bîne. Bi tevlêbûna çalakiya laşî ya birêkûpêk, hûn dikarin hêza masûlkeyê, bîhnfirehiya xwe, û tevheviya laşî ya xwe baştir bikin.

Werzîşê bi rêkûpêk dikare bandorek erênî li ser jiyana weya rojane jî bike. Ew dikare ji we re bibe alîkar ku hûn karên rojane bêyî hîskirina laşî westiyayî bikin. Wekî din, çalakbûna laşî dikare bi hezkirên xwe re bîranînên mayînde biafirîne ku dibe ku we nekaribe wekî din biceribîne.

Tu carî ne dereng e ku hûn pêşî li tenduristiya xweya laşî bidin dest pê kirin. Tevlîhevkirina perwerdehiya berxwedanê di rûtîniya we de dikare ji we re bibe alîkar ku hûn hêza masûlkan biparêzin û her ku hûn kal dibin kalîteya jiyana xweya giştî baştir bikin.

