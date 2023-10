Perwerdehiya Berxwedanê ji bo Mezinên Pîr: Zêdekirina Kalîteya Jiyanê û Pêşîlêgirtina Wendabûna Masûlkeyê

By

Her ku em kal dibin, girîngtir dibe ku em pêşî li fitneya laşî û tenduristiyê bigirin da ku em kapasîteya xwe ya pêkanîna karên rojane bêyî hîskirina laşî westiyayî biparêzin. Çalakiya laşî her ku em mezin dibin ne tenê kalîteya jiyana me baştir dike, lê di heman demê de dihêle ku em bi hezkiriyên xwe re bîranînên taybetî biafirînin. Rêbazek bi bandor a domandina fonksiyona laşî û pêşîgirtina windabûna masûlkeya bi temen perwerdehiya berxwedanê ye.

Perwerdehiya berxwedanê, ku wekî perwerdehiya hêzê jî tê zanîn, pêkanîna temrînan pêk tîne ku masûlkeyên ku bi berxwedanê bi ser bikevin vedihewîne. Ew dikare cûrbecûr cûrbecûr bigire û dikare were kesane kirin ku li gorî hewcedariyên kesek her ku pîr dibe. Tevlihevkirina perwerdehiya berxwedanê di rûtîniya meya werzîşê de dikare bibe alîkar ku li dijî kêmbûna xwezayî ya fonksiyon û girseya masûlkeyê ya ku bi temen re çêdibe, ku wekî sarkopenyayê tê zanîn şer bike. Sarcopenia bi zêdebûna xetera ketinê, nexweşiya dil, nexweşiya metabolîk û pirsgirêkên tenduristiyê yên din re têkildar e.

Lêkolîna vê dawîyê destnîşan dike ku hêza masûlkeya hindik faktorek girîng a sarkopenyayê ye. Ji ber vê yekê, pêkanîna bernameyek perwerdehiya berxwedanê ya rast a ku balê dikişîne ser başkirina hêzê di şerkirin an paşvexistina vê kêmbûnê de girîng e. Perwerdehiya hêzê ya bi rêkûpêk bi giranên navîn û giran ve hatî destnîşan kirin ku di pêşîlêgirtina sarkopenyayê de bandorker e û dema ku rast were kirin ewle tê hesibandin. Lêbelê, girîng e ku meriv rêberiyê ji pisporên jêhatî, wek perwerdekarên kesane an pisporên hêz û şertê bigerin, da ku form û teknîka rast peyda bikin.

Li gorî Komeleya Hêz û Rewşa Neteweyî, mezinên pîr divê hefteyê du-sê rojan perwerdehiya hêzê bikin. Xebat divê temrînên ku di her komek masûlkeya sereke de gelek movikan tevdigerin, bi şeş û 12 dubareyan di her komekê de pêk bînin. Pêdivî ye ku tundî di navbera 50% û 85% ya herî zêde ya yek dubarekirina kesane de were danîn. Di navbera koman de du sê hûrdeman bêhnvedan tê pêşniyar kirin, ku destûrê dide dema başbûnê ya têr. Tê pêşniyar kirin ku mezinên mezin vê bernameyê du sê rojan di hefteyê de, bi 24 heta 48 demjimêran di navbera danişînan de pêk bînin.

Pêkanîna bernameyek perwerdehiya berxwedanê ya ku li gorî hewcedarî û armancên we hatî vesaz kirin dikare bi girîngî hêzê zêde bike û her ku hûn kal dibin xwedîkirina masûlk û hestiyê tendurist pêşve bibe. Dema ku rêwerzên jorîn çarçoveyek peyda dikin, şêwirmendiya bi pispor re dê rê bide bernameyek werzîşê ya kesane. Pêşengiya perwerdehiya berxwedanê ne tenê masûlkeyan xurt dike, lê di mezinan de kalîteya jiyanê û zindîtiya giştî jî baştir dike.

