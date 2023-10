Di Parka Neteweyî ya Yellowstone de şahidiya teqîna balkêş a Geyser ya Steamboat

Teqîna Steamboat Geyser li Parka Neteweyî ya Yellowstone dîmenek balkêş e ku gelek mêvan hêvî dikin ku ezmûn bikin. Kathleen Rynkiewicz-Stuby firsendeke bêbawer bû ku bibe şahidê vê temaşeyê vê dawiyê dema ku gewra herî dirêj a çalak a cîhanê teqiya, ava germ û hilma heta 400 lingan ber bi hewayê ve teqiya. Wê vîdyoyek bûyerê kişand, ku tê de stûnek hilma hilma ku bi zorê ji geyser tê derxistin, bi dengek ku motora jetê tîne bîra mirov nîşan dide.

Steamboat Geyser, ku li Gola Norris Geyser-ê ye, niha di heyama xwe ya herî çalak de ye ku heya niha hatî tomar kirin. Berevajî teqînên pêşbînîkirî yên Old Faithful, teqînên Steamboat pir nepêşbînîkirî ne, ku ew dike diyardeyek nebawer ku meriv şahidiyê bike. Lêbelê, nîşan hene ku mêvan dikarin lê bigerin da ku şansên xwe yên dîtina Steamboat di hemî rûmeta xwe de zêde bikin.

Mike Poland, jeofîzîknasê lêkolînê û zanyarê berpirsiyarê Çavdêrxaneya Yellowstone Volcano, qonaxên cihêreng ên teqîna Keştiya Steaboat a tîpîk rave kir. Qonaxa destpêkê, ku wekî qonaxa avê tê zanîn, çend hûrdeman dom dike û av ji 300 heta 400 metre bilind dibe. Li pey vê, geyser dikeve qonaxa buharê, ku dikare heya 24 demjimêran bi giraniya kêmbûnê bidome. Vîdyoya ku ji hêla Rynkiewicz-Stuby ve hatî kişandin qonaxa buharê ya teqînê kişandiye, û destnîşan dike ku ew demek kurt piştî bidawîbûna qonaxa avê hate kişandin.

Her geyserek li Yellowstone xwedî kesayetiya xwe ya bêhempa û nexşeya teqînê ye. Dema ku Old Faithful li ser bernameyek birêkûpêk diqewime, teqînên Steamboat bi tevahî random in. Zanyar texmîn dikin ku nepêşbînbûna Steamboat dikare ji ber nebûna veqetîna wê ji derdora xwe be, berevajî geysersên wekî Old Faithful an Lone Star Geyser. Tevî lêkolînên berfireh, mekanîzmayên li pişt teqînên geyseran, di nav de cûdahiyên di navbera geyzerên nebaş ên mîna Steamboat û yên pêşbînîkirî yên mîna Old Faithful de, wekî sir dimîne.

Di derbarê teqînên pêşerojê yên Steamboat de, ne gengaz e ku meriv bi teqez pêşbîn bike. Ew dikare di her kêliyek diyarkirî de çêbibe an çend sal berî teqîna paşîn bigire. Xwezî, Steamboat niha ji ya ku berê hatî tomar kirin serdemek çalaktir derbas dike. Di sala 2023 de, geyser jixwe heft caran teqiyaye, ku li gorî salên berê zêdebûnek çalakiyê nîşan dide. Lêbelê, sedemên li pişt van demên çalakiya bilind nenas in.

Digel ku zanyar lêkolînan kirine da ku sedemên teqînên pir caran yên Steamboat eşkere bikin, ti bersivên teqez derneketine holê. Guhertinên di pergala paqijkirina geyser de û faktorên derveyî yên mîna baran, erdhej û astên ava binê erdê wekî ravekirinên potansiyel têne hesibandin. Digel vê yekê, ji bo têgihîştina dînamîkên tevlihev ên geyzeran bi tevahî lêkolîn hewce ye.

Tevî zêdebûna vê dawiyê ya teqînan, frekansa Steamboat di van çend salên borî de kêm dibe. Her çend di sala 20-an de 2021 û di 11-an de 2022 teqîn çêbûn jî, tê pêşbînîkirin ku heya dawiya sala 2023-an tenê 10 teqîn hebin. Sedemên li pişt lûtkeya teqînên di navbera 2019 û 2020-an de û kêmbûna dûv re ne diyar in.

Ji bo ku şansên şahidiya teqînek Steamboat zêde bikin, divê mêvan ji bo nîşanên çalakiya nêzîk hişyar bimînin. Zêdebûna bûyerên teqînê yên piçûk, bi teqînên avê yên ji çend lingan heta bi dehan lingan, nîşan dide ku dibe ku teqînek mezin nêzîk bibe. Lêbelê, ev teqînên piçûk dikarin bi rojan an jî bi hefteyan berî ku teqînek domdar, girîng çêbibe berdewam bikin. Wekî din, di dema teqînên mezin de, tê zanîn ku Steamboat kaniya Cistern ya nêzîk diherike.

Digel ku ji bo teqînek Steamboat demjimêrek diyar tune, bûna li cîhê rast di wextê rast de dikare ezmûnek berbiçav û jibîrkirî peyda bike. Ma yek bi şens be ku bibe şahidê teqînek bi heybet an jî pêdivî ye ku bi sebir li benda ya din bimîne, hêza heybet a Steamboat Geyser berdewam dike ku mêvanên Parka Neteweyî ya Yellowstone dîl bigire.

Geysers: Geyser kaniyên germ in ku ji ber çalakiya volkanîk a di binê erdê de, bi navber av û buharê diavêjin hewayê.

Keştiya Steaboat Geyser: Steamboat Geyser geysera herî dirêj a çalak a cîhanê ye û li Parka Neteweyî ya Yellowstone ye.

Kalê dilsoz: Old Faithful li Parka Neteweyî ya Yellowstone gezerek navdar û pêşbînîkirî ye ku bi qasî 90 hûrdem carekê diteqe.

Çavdêrxaneya Yellowstone Volcano: Çavdêrxaneya Yellowstone Volcano navendek lêkolînê ya zanistî ye ku li Parka Neteweyî ya Yellowstone çalakiya volkanîk û erdhejê dişopîne.

