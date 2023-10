Nêrînek nepenî li Atmosfera Hêzdar a Jupiter

By

Wêneyek vê dawiyê ya ku ji hêla keştiya Juno Mission ve hatî kişandin dîmenek bi rastî neasayî eşkere kir: rûyek grotesk ku di hundurê atmosfera tevlihev a Jupiter de ye. Dişibe tabloya Pablo Picasso ya zivirî, ev pêkhatina hovane di 7-ê Îlonê de, tam di dema Halloween-ê de derket holê. Zanyaran, bi serokatiya Vladimir Tarasov, wêneyê ji amûra Juno Cam a li ser sondayê bi hûrgulî hilberandin, û dîmenek balkêş li kûrahiyên nepenî yên giyanê gazê peyda kirin.

Keştiya Juno Mission ji dema ku di sala 2011-an de ji erdê dest pê kir, di derheqê Jupiter de çavkaniya bingehîn a zanînê ye. Piştî ku dest bi rêwîtiyek pênc-salî kir, ew di sala 2016-an de ket orbita gerstêrka kolos, û ji wê hingê ve bi xîret taybetmendiyên xwe yên ecêb belge dike.

Li herêma Jet N7 ya li nêzî pola bakur a gerstêrkê ye, rû li deverek ku ji ber bahoza xwe ya tund, bi taybetî bafûnên polar navdar e, cih digire. Van bahozan dikarin bigihîjin mezinahiyên nebawer, ku bi dirêjahiya 3,000 kîlometran û bayên ku di saetê de 680 kîlometran dihejîne. Atmosfera Jupîterê ji gelek tebeqeyên hîdrojen û helyûmê pêk tê, ligel ewrên dizivir ên krîstalên amonyak. Zehmetiya van bahozan, bi herikên jetê yên hêzdar re, bi gelemperî ewrên ammoniakê di nav avabûn û qalibên xwerû de çêdike.

NASA diyar dike ku pozîsyona stratejîk a sondayê li ser xeta ku ronahiya rojê û tariyê ji hev vediqetîne, ji bo lêkolîna tevliheviyên rûxara Jupiter xalek yekta peyda dike. Ev goşeya taybetî ya ronahiya rojê, ku ji dûrahiya 587 mîlyon kîlometre ye, dihêle stêrnasan zanyariyên hêja bi dest bixin. Lêbelê, ew carinan jî dibe sedema xeyalên balkêş, wek mînak jimareya mîna maskek bêhempa ku meha borî şahidî kir.

Tiştê ku em di qalibên rasthatî de wekî rû an şeklên naskirî dihesibînin diyardeyek psîkolojîk e ku wekî pareidolia tê zanîn. Ji dîtina rûyên di tostê de bigire heya naskirina formasyonên ewran wekî şeklên naskirî, hişê me meylek berbiçav heye ku meriv di nav nenas de nas bike. Di vê rewşê de, xuyabûna gûzek bi îlhama Halloween-ê li ser derûdora Jupiterê ya êşkencekirî, xeyalê dişewitîne û ecêbên bêsînor ên gerdûnê tîne bîra me.

Di dirêjahiya dîrokê de, wêneyên mîna enigmatîk ji kûrahiya fezayê derketine. Nebulan perperik, çav, û tewra hespan eşkere kirine, di heman demê de gerstêrkên din ên mîna Marsê jî pêkhateyên rûyê balkêş nîşan dane. Van nihêrînên bilez ên di hunerweriya ezmanî de berdewam dikin ku dilşewatiya me ya kolektîf bi sirên mezin ên gerdûnê re dîl û îlham bikin.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Mîsyona Juno çi ye?

A: Mîsyona Juno kenda fezayê ye ku ji aliyê NASA'yê ve di sala 2011'an de ji bo lêkolîna gerstêrka Jupîterê hatiye avêtin.

Pirs: pareidolia çi ye?

A: Pareidolia diyardeyek psîkolojîk e ku mejiyê me qalibên naskirî an şeklên naskirî, wek rû, di teşwîqên bêserûber an nezelal de fam dike.

Pirs: Mîsyona Juno ji Jupiter çiqas dûr e?

A: Mîsyona Juno bi qasî 587 mîlyon kîlometre ji Jupiter dûr e.

Pirs: Çi dibe sedema bahozên li ser Jupiter?

A: Bahozên li ser Jupiterê, bi taybetî cyclones polar, ji ber herikên jet ên hêzdar ên gerstêrkê û bêîstîqrariya atmosferê têne çêkirin.

Pirs: Li ser bedenên din ên ezmanî jî pêkhateyên bi vî rengî têne dîtin?

A: Erê, avabûnên bi vî rengî li ser cûrbecûr laşên ezmanî, di nav wan de nebulan û rûyê Marsê, hatine dîtin.