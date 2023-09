SpaceX bi Satellitên Starlink re Roketa Falcon 9 biavêje

SpaceX plan dike ku roketek Falcon 9 ji Baregeha Hêza Fezayê ya Vandenberg roja Duşemê, 11ê Îlonê, demjimêr 11:57 êvarê biavêje.

Ger destpêkirina destpêkê dereng be, SpaceX roja Sêşem û Çarşemê xwedî derfetên vegerê ye. Pargîdanî armanc dike ku bihêzkera qonaxa yekem a rokêtê li keştiya drone ya Of Course I Still Love You li Okyanûsa Pasîfîkê daxe, ku dê bibe firîna 11emîn ji bo vê bihêzkerê taybetî.

Weşanek zindî ya destpêkirinê dê li ser profîla SpaceX-ê li ser X (berê Twitter) bi qasî pênc hûrdeman berî rabûnê peyda bibe.

Starlink projeya ambargoya SpaceX e ku ji bo afirandina komstêra gerdûnî ya înternetê ya satelîtê ye. Van satelaytên piçûk, ku giraniya wan her yek li dora 260 kg e, dê li orbita nizm a Erdê werin bicîh kirin da ku pêwendiya înternetê ya bi lez û bez, kêm-dereng li seranserê cîhanê peyda bikin. Bi şandina 21 satelaytên din re, SpaceX dê fîloya xwe ya Starlink berfireh bike da ku karûbarê xweya înternet a fireh a mezin bibe.

Teknolojiya rokêta Falcon 9-a SpaceX-ê ya ku ji nû ve tê bikar anîn rê dide avêtinên fezayê yên biha-bandor bi vegerandin û ji nû ve karanîna qonaxa yekem a rokêtê. Pargîdanî di daketin û vegerandina boosteran de qonaxên girîng bi dest xistiye, potansiyela kêmkirina lêçûnên avêtinê û zêdekirina gihîştina fezayê nîşan dide.

Çavkanî: SpaceX