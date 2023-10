SpaceX Destpêkirina Serê sibehê ya Falcon 9 Rocket ragihand

SpaceX ji Baregeha Hêza Fezayê ya Vandenbergê vegerek dahatû ragihand. Şirket ji bo avêtina roketek Falcon 12 ji SLC-47E di 21:9ê sibehê de 4ê Cotmehê. Armanca vê avêtinê ew e ku 21 satelaytên Starlink li orbita nizm a Erdê bi cih bike.

Di bûyera ku danasînê nekare wekî ku hatî plansaz kirin bidome, SpaceX sê derfetên paşvekişandinê di navbera 1:23 danê sibê û 3 sibehê de ji bo ji nû ve plansazkirinê destnîşan kiriye. Wekî din, şeş firsendên paşvekişandinê yên din hene ku ji 11:26 êvarê şemiyê dest pê dikin heya 2:50 danê sibê Yekşemê.

Ji bo kesên eleqedar, weşanek zindî ya ji SpaceX dê bi qasî pênc hûrdem berî destpêkirinê were gihîştin. Ev ê ji temaşevanan re nûvekirinên rast-ê peyda bike û bihêle ku ew bibin şahidê mîsyonê dema ku ew vedibe.

Hêjayî gotinê ye ku boostera ku dê piştgiriyê bide vê mîsyonê di danasîna berê de 15 caran hatî bikar anîn. Piştî veqetîna qonaxê, tê payîn ku qonaxa yekem a rokêtê li Keştiya Drone ya Of Course I Still You Love, li Okyanûsa Pasîfîkê dakeve. Ev ji nû vebikaranîn di hewildanên SpaceX de ji bo kêmkirina lêçûna lêgerîna fezayê û domdarkirina wê qonaxek girîng e.

Di derbarê bandora herêmî de, tê çaverê kirin ku di dema vê destpêkirinê de ti pêlên deng neyê bihîstin. Ev ji bo niştecîhên nêzîk nûçeyek baş e, ji ber ku pêlên sonîk dikarin tevlihev û matmayî bin.

Bi tevayî, ev destpêkirina serê sibê ji hêla SpaceX ve di mîsyona domdar a pargîdanî de ji bo pêşdebirin û berfirehkirina tora xweya înternetê ya satelîtê ya gerdûnî de gavek din pêş ve diçe.

Definitions:

- Roketa Falcon 9: Wesayîtek avêtina orbital a du qonaxa ku ji hêla SpaceX ve hatî pêşve xistin. Ew ji bo veguheztina pêbawer û ewledar a satelaytan û barkêşan di fezayê de hatî çêkirin.

- Satelaytên Starlink: Komstêlek ji satelaytên piçûk ên ku ji hêla SpaceX ve bi mebesta peydakirina vegirtina gerîdeya gerdûnî hatine bicîh kirin.

- Bê guman ez hîn jî ji we hez dikim Droneship: Keştiyek drone ya xweser a ku SpaceX ji bo daketin û rakirina bihêzkerên roketan li deryayê bikar tîne.

Çavkanî: SpaceX (URL nehatiye peyda kirin)