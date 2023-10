Feydeyên Birêkûpêk Birêkûpêk

Werzîşê bi rêkûpêk gelek feydeyan pêşkêşî dike ku dikare tendurustî û başbûna weya giştî zêde bike. Bi tevlêkirina çalakiya laşî di nav rûtîniya xweya rojane de, hûn dikarin hem di tenduristiya giyanî û hem jî ya laşî de çêtirbûnê bibînin.

Werzîş hate îsbat kirin ku moşek zêde dike û nîşanên depresiyon û fikaran kêm dike. Dema ku hûn bi çalakiya laşî re mijûl dibin, mêjiyê we endorfîn derdixe, ku kîmyewî ne ku dibin alîkar ku stresê kêm bikin û hestên bextewariyê pêşve bibin. Werzîş di heman demê de fonksiyona cognitive çêtir dike û dikare bîranîn û balê zêde bike.

Werzîşkirina birêkûpêk jî dikare bibe alîkar ku giraniya tendurist biparêze û pêşî li nexweşiyên kronîk bigire. Çalakiya laşî metabolîzma we zêde dike, dihêle laşê we bêtir kalorî û rûn bişewitîne. Ev dikare bibe sedema windakirina giran an domandina giraniyek tendurist. Wekî din, werzîş dikare bibe alîkar ku pêşî li nexweşiyên wekî nexweşiya dil, şekir 2, û hin cûreyên penceşêrê bigire.

Tevlihevkirina werzîşê di rûtîniya weya rojane de jî dikare şêwazên xewê baştir bike. Çalakiya laşî ya birêkûpêk dikare ji we re bibe alîkar ku hûn zûtir bi xew ve biçin, dirêjtir di xew de bimînin û xewek kûr û aramtir biceribînin. Ev dikare bibe sedema zêdebûna asta enerjiyê û baştirkirina hişyariya giştî di nav rojê de.

Exercise bi feydeyên fizîkî ne sînorkirî ye; ew di heman demê de ji bo xwebaweriya bilind û çêtirkirina wêneya laş jî dibe alîkar. Çalakiya laşî ya birêkûpêk dikare bibe alîkar ku masûlkeyên ton û xurt bike, pozîsyona xwe baştir bike, û xuyangiya laşî ya giştî zêde bike. Van pêşkeftinan dikarin bibin sedema zêdebûna pêbaweriyê û xwe-têgihiştinek erênîtir.

Ji bo ku hûn feydeyên tam ên werzîşê yên birêkûpêk bistînin, tê pêşniyar kirin ku her hefte bi kêmî ve 150 hûrdeman çalakiya aerobîkî ya nerm, an jî 75 hûrdeman çalakiya tund-tundî tevbigerin. Girîng e ku hûn çalakiyên ku hûn jê hez dikin hilbijêrin û ku dikarin bi hêsanî di nav rûtîniya weya rojane de werin bicîh kirin. Ji meşa bi lez û bisiklêtan bigire heya dans an avjeniyê, vebijarkên bêhejmar hene ku li gorî her astek fitnessê û tercîhê ne.

Werzîşê bi rêkûpêk hem ji bo hişê we hem jî ji laşê we re feydeyên bêhejmar pêşkêşî dike. Bi pêkanîna çalakiya laşî di rûtîniya xweya rojane de pêşînek, hûn dikarin di rewş, rêveberiya giraniyê, pêşîlêgirtina nexweşiyê, qalîteya xewê, xwebawerî, û başbûna giştî de çêtir bibin.

Definitions:

- Endorfîn: Kîmyewîyên di mejî de ku dibin alîkar ku stresê kêm bikin û hestên bextewariyê pêşve bibin.

– Çalakiya aerobîk: Werzîşên ku nefes û rêjeya dil zêde dike û bi karanîna komên mezin ên masûlkeyê re têkildar e.

– Çalakiya bi tundî: Tevgerên ku bi awayekî berçav nefes û rêjeya dil zêde dike û hewildanek bilind hewce dike.

Çavkanî: Ev gotar li ser bingeha lêkolînên zanistî û nerînên pisporan hatiye amadekirin, lê tu jêderên taybet nehatine pêşkêşkirin.