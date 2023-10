Rakirina Satellite: Di Fezayê de Xemgîniyek Jîngehparêz a Mezin

Satelîtên ku gihîştine dawiya jiyana xwe ya xebatê, ji bo ajansên fezayê pirsgirêkek çêdikin. Rêbazên heyî yên avêtina van keştiyên fezayê wan di orbitê de dihêlin, wan ber bi gerokên goristanan ve ji peykên xebitandinê dûr dixe, an jî wan ji bo vegerandina atmosferê ber bi Erdê ve vedigerîne. Lêbelê, lêkolînek vê dawîyê ku ji hêla lêkolînerên Zanîngeha Purdue û NOAA ve hatî çêkirin destnîşan kir ku vegerandina atmosferê bê encam nabe.

Bi kevneşopî, vegerandina atmosferê wekî rêbazek pêbawer ji bo avêtina satelaytan li orbita Erdê ya nizm (LEO) tê hesibandin. Her ku LEO di van salên dawî de her ku diçe bi satelaytan re qelebalix bûye, ev rêbaza avêtinê populertir bûye. Lêbelê, lêkolîna ku di Proceedings of the National Academy of Sciences de hatî weşandin eşkere dike ku vegerandina atmosferê dibe sedem ku devera jorîn a atmosfera Dinyayê bi bermahiyên vaporkirî yên keştiyên fezayê pîs bibe.

Tîma lêkolînê di pêkhatina ewrên îyonan de guheztinek dît ku ji ber meteorîtên ku ketine atmosferê li dû xwe mane. Wan kifş kir ku guherîna şopa tiliya kîmyewî ya van zêran dibe sedema zêdebûna hejmara keştiyên fezayê yên ku vedigerin atmosferê. Ji bo piştrastkirina encamên xwe, lêkolîneran amûran bi balafiran ve girê dan û pîvandinên rasterast ên atmosferê bi qasî 12 mîl li ser Alaska û parzemîna Dewletên Yekbûyî pêk anîn.

Encamên lêkolînê di atmosferê de girseyek girîng a metalan nîşan da, di nav de lîtium, alumînyûm, sifir, lîb, magnesium û sodyûm, ku ji nêz ve bi vegerandina satelîtê ve têne şopandin. Digel vê yekê, lêkolîneran her weha dît ku 10% ji pariyên aerosolê yên ku berpirsiyariya parastina qata ozonê dikin aluminium heye.

Digel ku bandora tevahî van dîtinan li ser jîngehê û guheztina avhewa hîn ne diyar e, lêkolîner bawer dikin ku ew bandora girîng a firîna fezayê ya mirovî li ser gerstêrkê tekez dike. Fêmkirina encamên zêdebûna giraniya metalê ya di atmosferê de ji bo nirxandina xetereyên potansiyel hem li ser tebeqeya ozonê hem jî jiyana li ser rûyê erdê pir girîng e. Lêkolînên din dê hewce bibin ku bi tevahî bandorên rêbazên avêtina satelîtê li ser jîngehê werin fêm kirin û diyar bikin ka divê stratejiyên alternatîf werin vekolîn da ku qirêjiya atmosfera Erdê kêm bike.

Çavkanî:

- Sernav: Rêbazên Rakirina Satelîtê û Bandora wan li ser Atmosfera Erdê

– Çavkanî: Berhemên Akademiya Zanistî ya Neteweyî

– Pênase: Gergeha Erdê ya Nizm (LEO) navçeyek fezayê ye ku bi qasî 2000 kîlometran dûrî rûyê erdê ye ku piraniya satelaytan û Îstgeha Fezayê ya Navneteweyî lê dimînin.

– Pênase: Vegerandina Atmosferê ew pêvajo ye ku keştiyeke fezayî yan satelayt piştî ku erka xwe temam dike yan jî digihîje dawiya jiyana xwe ya xebatê dikeve atmosfera dinyayê.