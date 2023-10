Potansiyela Pêşveçûna Madenê ya Fezayê: Nêrînek li Pêşerojê

By

Ji ber ku ajansên fezayê û pargîdaniyên taybet lêgerîna îmkanên kana fezayê didomînin, aborînas naha mezinbûna potansiyel û dijwariyên vê pîşesaziya pêşkeftî dihesibînin. Digel daxwaziya metalên krîtîk ên ku di teknolojiyên cihêreng ên enerjiya paqij de têne bikar anîn, wekî elektronîk, panelên rojê, turbînên bayê, û hêmanên gerîdeya elektrîkê, kana fezayê dikare bibe alîkarek girîng di hilberîna van çavkaniyên hêja de.

Lêkolînek vê dawîyê ya Ian Lange ji Dibistana Mînên Koloradoyê, bi hevkarîya lêkolînerek ji Fona Diravî ya Navneteweyî re, di modela mezinbûna kana fezayê de li gorî kana kevneşopî ya Erdê vedigere. Projeyên lêkolînê diyar dikin ku di nav 30 û 40 salên pêş de, hilberîna hin metalan ji fezayê dikare ji ya dinya bi ser bikeve. Mînakî, asteroîdên metalîk ji qaşilê dinyayê hezar qatî zêdetir nîkelê dihewîne, tevî kobalt, hesin, platîn û metalên din.

Kêmbûna lêçûnên avêtina fezayê, bi saya roketên ku ji nû ve têne bikar anîn ku ji hêla pargîdaniyên mîna SpaceX û Rocket Lab ve hatine pêşve xistin, derxistina fezayê mimkûntir kiriye. Ev kêmkirina lêçûnên destpêkirinê digel pirbûna metalên hêja di asteroîdan de fersendek bêhempa ji pîşesaziyê re peyda dike. Kêmkirina van çavkaniyan di heman demê de dikare ji lêçûnên civakî û hawîrdorê yên ku bi kana Erdê re têkildar in, mîna keda zarokan, binpêkirina mafên mirovan, daristanan, û qirêjiya avê, dûr bixe.

Lêbelê, hîn jî dijwarî hene ku bêne derbas kirin. Rêbazên rafîneriya heyî bi giranî xwe dispêre gravîtasyonê, ku derxistina metalan di hawîrdorên mîkrogravîtiyê de dijwar dike. Wekî din, heya niha çarçoveyek qanûnî tune ku çalakiyên kanên fezayê birêkûpêk bike, ku fikaran li ser bandorên jîngehê û domdariya çavkaniyê zêde dike. Etîknasên fezayê ji bo pratîkên berpirsiyar diparêzin, dabîn dikin ku asteroîd di dema xebatên kanan de neyên jinavbirin û ku çavkanî ji bo berjewendiya nifşên pêşerojê werin hiştin.

Digel ku kanzaya fezayê dibe ku bi fikarên xwe yên jîngehê re rû bi rû bimîne, potansiyela wê ya peydakirina metalên krîtîk bêyî ku zirarê bide ekosîsteman an xwe bispêre pratîkên madenê yên neexlaqî li ser Erdê teşwîq dike. Her ku teknolojî pêş dikeve û pîşesazî mezin dibe, ew ê girîng be ku rêzikname û çarçove werin saz kirin da ku rêberiya operasyonên kana fezayê bike û di gerdûnê de derxistina çavkaniyê ya berpirsiyar misoger bike.

