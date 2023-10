Dengên Li Bin Lingên Me: Stabiliya Rockê Bi Nimûneyên Acoustic Vehatî Ragihandin

Lêkolînerên MÎT'ê keşf kirin ku dengên ku ji zinaran derdixin dikarin derbarê aramiya wan de agahiyên giranbiha bidin. Bi xistina zinaran di laboratûvarê de li ber zextên cihêreng, tîmê dît ku qalibên akustîk ên cihêreng, an jî "şopên tiliyan", di kûrahî û hêza cûda de derketine holê. Mînakî, nimûneyên mermer di bin zextên nizm de "boom"ên nizm derdiketin, di heman demê de zextên bilind dibû sedema qijikên bilind. Van qalibên dengbêjî dikarin ji zanyaran re bibin alîkar ku herêmên bêîstîqrar li binê rûyê Erdê ku dibe ku ji erdhejan an teqînan re mêldar bin nas bikin. Lêkolîna ku di Proceedings of the National Academy of Sciences de hate weşandin, di sondajên enerjiya jeotermal de jî serîlêdanên potansiyel hene, ku têgihîştina tevgera keviran pir girîng e.

Pir caran qalikê erdê bi çermê sêvê re, bi astên cûda yên hêz û îstîqrarê re tê berhev kirin. Kevirên nêzîkî rûxarê şirîn in û bi hêsanî dişkênin, dema ku kevirên li kûrahiyên mezin dikarin ji ber zext û germa mezin biherikin. Têgihîştina "veguherîna şikestî-ber-qeqê" ya ku zinaran hem taybetmendiyên şikestî û hem jî nermbûnê nîşan didin ji bo lêkolîna hêza lîtosfera Erdê û pêşbînkirina erdhejan girîng e. Bi lêkolîna kêmasiyên mîkroskopî yên di nav zinaran de, wek şikestin, şikestin, û poran, lêkolîner hêvî dikin ku di vê veguheztinê de têgihiştinê bistînin.

Ultrasound ji bo nexşeya kêmasiyên mîkroskopî yên di nav zinaran de bi şandina pêlên deng di nav wan de hate bikar anîn, ku dê bi awayên taybetî kêmasiyan bihejîne û nîşan bide. Vê nêzîkatiyê di derheqê şêwazên kêmasiyên di nav zinaran de agahdariya hêja peyda kir. Di ceribandinan de, silindirên mermerê Carrara, heman materyalê ku ji bo Dawidê Michelangelo hatî bikar anîn, rastî zextên giran hatin. Pîlanên ultrasound bi nav nimûneyan ve hatin şandin û nimûneyên acoustîk ên encam têne tomar kirin. Lekolînwanan dît ku ev şêweyên akustîk li gorî zexta ku li zinaran tê kirin diguhere.

Ev rêbaza nûjen a lêkolîna zinaran bi rêya akustîk dikare alîkariya erdnasan bike ku tevgera keviran di kûrahî û zextên cûda de çêtir fam bikin. Potansiyela wê heye ku kapasîteya me ya pêşbînkirina erdhej û teqînan baştir bike, û hem jî di hewildanên sondajên jeotermal de bibe alîkar. Zêdetir lêkolînên di vî warî de dikarin di derheqê zanista bingehîn a aramiya kevir de nihêrînên hêja peyda bikin û beşdarî çêkirina cîhan cîhek çêtir bibin.

Çavkanî:

– Gotara orîjînal a Jennifer Chu, Ofîsa Nûçeyan a MIT