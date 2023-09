Curiosity Rover Li Marsê Lêgerîna Xwe Didomîne

By

Rovera Curiosity ku ji aliyê NASAyê ve li ser Marsê hatiye bicihkirin, dawiya hefteyek din dest bi keşfê dike. Rover dê tevlî çalakiyên curbecur ên zanistî bibe, ji firsendê ji bo lêkolîna nêzîk a peyzaja Marsî sûd werbigire.

Di plansaziya dawiya hefteyê de zanistiya têkiliyê li ser sola yekem, ajotinek li ser sola duyemîn, û zanistiya dûr li ser sola sêyemîn pêk tê. Ev şêwaza çalakiyan di gelek dawiya hefteyê de li seranserê rêwîtiya Curiosity hatî dubare kirin, lê axa ku her gav diguhezîne piştrast dike ku her gav tiştek nû heye ku were kifş kirin.

Yekem sol dê analîzkirina du hedefên ku li nêzî roverê ne. Hedefa yekem, bi navê 'Hydra', dê berî ku ji hêla Spectrometera tîrêjê ya Alpha Particle (APXS) û Wênegirê Lensa Destê Marsê (MAHLI) ve were lêkolîn kirin, bi Amûra Rakirina Tozê (DRT) were firçe kirin. Hedefa duyemîn, bi navê 'Dodoni', taybetmendiyek berxwedêr e ku dê ji hêla APXS û MAHLI ve jî were lêkolîn kirin.

Wekî din, Amûrên Kîmya û Kamera (ChemCam) û Kamera Mast (Mastcam) dê berdewam bikin ku li ser Gediz Vallis Ridge jorîn belge bikin, û her weha kevirek din a nêzê bi navê 'Thassos' bi karanîna Spectroscopy Bişkestiya Bi Laser-Induced (LIBS) lêkolîn bikin. Mastcam di heman demê de dê rûkala Orinoco û bloka qat bi navê 'Rouskio' jî bişopîne.

Sola duyemîn dê balê bikişîne ser çalakiyên zanistî yên berî ajotinê, di nav de analîza LIBS ya damarek tarî ya li ser heman bloka Thassos, mozaîkên ku dîmenên çemê kratera rojhilat digirin, û çavdêriyên cîhê xebatê yê nêzîk û armancek din a berxwedêr a bi navê 'Milos'. Sensorên jîngehê dê çalakiya şeytan a tozê jî bişopînin û nezelaliya atmosferê bipîvin.

Sola sêyem dê çavdêriyên zanistî yên dûr, wek lêkolînek şeytanên tozê û fîlimek ewr a nîvrojê ya suprahorizonê pêk bîne. ChemCam dê nermalava xweya Xweseriya Xweserî Ji bo Komkirina Zanistiya Zêdebûyî (AEGIS) bikar bîne da ku armancek ji bo wênekêşandinê hilbijêrin. Curiosity di heman demê de dê serê sibê taybetmendiyek atmosferê jî pêk bîne.

Gava ku Curiosity rêwîtiya xwe ya gemarî li seranserê perestgeha Marsî didomîne, zanyar bi kelecan dane û dîmenên giranbiha pêşbînî dikin ku ew ê ji bo lêgerîna domdar a gerstêrka cîranê me peyda bike.

Çavkanî:

- NASA / JPL-Caltech - Krediya wêneyê: NASA / JPL-Caltech - Vê gotara çavkaniyê agahdariya li ser plana dawiya hefteyê ya Curiosity ya li ser Marsê peyda kir.

- Pênaseyên peyvan:

- Sol: rojek Marsî, ku li ser rûyê erdê bi qasî 24 saet û 39 hûrdeman e.

- Zanistiya pêwendiyê: çalakiyên zanistî yên ku têkiliya fizîkî ya rasterast bi rûxara Marsî re têkildar in, wek firçekirin an sondajê.

- APXS: Alpha Particle Spectrometer X-ray, amûrek li ser Curiosity-yê ku ji bo destnîşankirina pêkhateya hêmanên kevir û axê tê bikar anîn.

- MAHLI: Wênegirê Lensa Destê Mars, kamerayek li ser Curiosity ku dikare wêneyên bi rezîliya bilind ên kevir û axê Marsî bigire.

- ChemCam: Amûra Kîmya û Kamerayê, ku spektroskopiya plazmayê ya bi lazerê bikar tîne da ku pêkhateya kevir û axê ji dûr ve analîz bike.

- Mastcam: Kamera Mast, pergalek kamerayê li ser Curiosity ku wêneyên panoramîk û stereoskopî yên rûyê Marsî peyda dike.

- LIBS: Spectroscopy Breakdown-Induced Laser, teknîkek ku ji hêla ChemCam ve tê bikar anîn da ku berhevoka kevir û axê analîz bike.

- ENV: Sensorên jîngehê yên li ser Curiosity ku şert û mercên atmosferê û faktorên din ên hawîrdorê dipîvin.

- AEGIS: Vegerîna Xweser ji bo Komkirina Zanistiya Zêdebûyî, nermalava ku ji hêla ChemCam ve hatî bikar anîn da ku bi xweber armancên wênekêşandinê hilbijêrin.