Gotara Nû: Zanyar û endezyarên ku li ser keşifkirina Marsê dixebitin

Di warê lêgerîna Marsê de, gelek zanyar û endezyar hene ku bi hev re dixebitin ku sirên Gerstêrka Sor eşkere bikin. Ev kes ji sazî û rêxistinên cihê ne, her yek bi pisporî û beşdariyên xwe.

Yek ji van zanyaran Elena Amador-French e, Koordînatora Operasyonên Zanistî li NASA/JPL li Pasadena, CA. Ew di plansazkirin û pêkanîna operasyonên zanistî yên gerokên Marsê de rolek girîng dilîze. Zanyarek din, Ryan Anderson, Erdnasek Gerstêrkan e li USGS li Flagstaff, AZ. Ew li ser lêkolîna jeolojiya Marsê û têgihîştina pêvajoyên wê yên berê û niha disekine.

Erdnasê Gerstêrkan Mariah Baker, li Navenda Lêkolînên Erd û Gerstêrkan, Muzexaneya Hewayî û Fezayê ya Neteweyî ya Smithsonian li Washington, DC, di lêkolîna kevir û mîneralên dinyaya din de pispor e. Michael Battalio, Avhewanasek Gerstêrkî li Zanîngeha Yale li New Haven, CT, şêweyên avhewa û pêvajoyên li Marsê dikole.

Keri Bean, Cîgirê Serokê Tîma Planner a Rover li NASA/JPL li Pasadena, CA, alîkariya plankirina tevger û çalakiyên gerîdeyên Marsê dike. Kristen Bennett Erdnasek Gerstêrkî ye li USGS li Flagstaff, AZ, ku taybetmendiyên jeolojîk ên Marsê lêkolîn dike.

Tîma li NASA/JPL di heman demê de erdnasên gerstêrk Fred Calef û Abigail Fraeman jî hene, yên ku pisporiya xwe di analîzkirina rû û kevirên Marsê de beşdar dikin. Brittney Cooper, Zanyarê Atmosferê li Zanîngeha Yorkê li Toronto, Ontario, Kanada, balê dikişîne ser lêkolîna atmosfer û şêwazên hewayê yên li Marsê.

Sean Czarnecki, Erdnasê Planetary li Zanîngeha Dewleta Arizona li Tempe, AZ, li ser dîroka jeolojîk û pêkhateya Marsê lêkolîn dike. Lauren Edgar, Erdnasek Gerstêrkî li USGS li Flagstaff, AZ, li erdnasî û stratîgrafiya Marsê lêkolîn dike.

Zanyar û endezyarên din ên ku beşdarî lêgerîna Marsê bûne Christopher Edwards ji Zanîngeha Arizona Bakur, Samantha Gwizd ji Zanîngeha Tennessee, Ken Herkenhoff ji USGS li Flagstaff, AZ, û Evan Hilgemann ji NASA / JPL li Pasadena, CA. Ew her yek di warên cihêreng ên erdnasî û plansaziya operasyonên roverê yên Marsê de têgihiştinên bêhempa vedigirin.

Zanyarê Atmosferê Alex Innanen ji Zanîngeha Yorkê û Scott Guzewich ji NASA/GSFC li Greenbelt, MD, atmosfera Marsî û têkiliyên wê yên bi rûyê erdê re lêkolîn dikin. Rachel Kronyak, Erdnasek Gerstêrkî li NASA/JPL li Pasadena, CA, beşdarî vekolîna dîroka jeolojîk û pêvajoyên li Marsê dibe.

Michelle Minitti ji Framework in Silver Spring, MD, Natalie Moore ji Malin Space Science Systems li San Diego, CA, û Claire Newman ji Aeolis Research li Pasadena, CA, di heman demê de pisporiya xwe beşdarî lêgerîna Marsê dikin.

Zanyar û endezyarên din ên ku li ser lêgerîna Marsê dixebitin Catherine O'Connell-Cooper û Lucy Thompson ji Zanîngeha New Brunswick li Fredericton, New Brunswick, Kanada, Melissa Rice ji Zanîngeha Western Washington li Bellingham, WA, û Mark Salvatore ji Zanîngeha Arizona Bakur in. li Flagstaff, AZ.

Wekî din, Susanne Schwenzer ji The Open University li Milton Keynes, UK, Ashley Stroupe ji NASA / JPL li Pasadena, CA, Dawn Sumner ji Zanîngeha California Davis li Davis, CA, û Vivian Sun ji NASA / JPL li Pasadena, CA, hemî pisporiya xwe ya di erdnasiya gerstêrkan de beşdarî lêkolîna Marsê dikin.

Scott VanBommel, Zanyarê Gerstêrk li Zanîngeha Washington li St. û şirovekirina encamên mîsyonên Marsê.

Sharon Wilson, Erdnasek Gerstêrkî li Navenda Lêkolînên Erd û Gerstêrkan, Muzexaneya Hewayî û Fezayê ya Neteweyî ya Smithsonian li Washington, DC, Alivia Eng, Xwendekarek Xwendekar li Georgia Tech li Atlanta, GA, û Remington Free, Endezyarek Pergalên Operasyonên li NASA /JPL li Pasadena, CA, hemî beşdarî hewildanên lêgerîna Marsê dibin.

Di dawiyê de, Emma Harris, Xwendekarek Derçûyî li Muzexaneya Dîroka Xwezayî ya li London, UK, Conor Hayes, Xwendekarek Lîsansê li Zanîngeha York li Toronto, ON, Kanada, Abigail Knight, Xwendekarek Lîsansê li Zanîngeha Washington li St. Louis, MO, û Deborah Padgett, Serokê Karê OPGS li NASA/JPL li Pasadena, CA, pisporiya xwe di warên cihêreng ên keşfkirina Marsê de parve dikin.

Van zanyar û endezyar hêzên xwe digihînin hev da ku têgihiştina me ya Marsê pêş bixin, erdnasî, avhewa, atmosfer, û potansiyela jiyana berê an niha ya wê bigerin. Bi hevkarî û dilsoziya xwe, ew berdewam dikin ku nehêniyên Gerstêrka Sor vekin.

Çavkanî:

- Elena Amador-Fransî, Koordînatora Operasyonên Zanistî; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Ryan Anderson, Erdnasê Gerstêrkan; USGS; Flagstaff, AZ

– Mariah Baker, Erdnasê Gerstêrkan; Navenda Lêkolînên Erd û Gerstêrkan, Muzexaneya Hewayî & Fezayê ya Neteweyî ya Smithsonian; Washington, DC

– Michael Battalio, Gerstêrnasê Avhewayê; Zanîngeha Yale; New Haven, CT

- Keri Bean, Rover Planner Cîgirê Serokê Tîmê; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Kristen Bennett, Erdnasê Gerstêrkan; USGS; Flagstaff, AZ

– Fred Calef, Erdnasê Gerstêrkan; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Brittney Cooper, Zanyarê Atmosferê; Zanîngeha York; Toronto, Ontario, Kanada

– Sean Czarnecki, Erdnasê Gerstêrkan; Zanîngeha Dewleta Arizona; Tempe, AZ

– Lauren Edgar, Erdnasê Gerstêrkan; USGS; Flagstaff, AZ

– Christopher Edwards, Erdnasê Gerstêrkan; Zanîngeha Bakurê Arizona; Flagstaff, AZ

- Abigail Fraeman, Erdnasê Gerstêrkî; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Scott Guzewich, Zanyarê Atmosferê; NASA/GSFC; Greenbelt, MD

– Samantha Gwizd, Erdnasê Gerstêrkan; Zanîngeha Tennessee; Knoxville, TN

– Ken Herkenhoff, Erdnasê Gerstêrkan; USGS; Flagstaff, AZ

– Evan Hilgemann, Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Alex Innanen, Zanyarê Atmosferê; Zanîngeha York; Toronto, Ontario, Kanada

– Rachel Kronyak, Erdnasê Gerstêrkan; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Michelle Minitti, Erdnasiya Gerstêrkan; Çarçove; Silver Spring, MD

- Natalie Moore, Pisporê Operasyonên Mîsyonê, Pergalên Zanistiya Fezayê Malin; San Diego, CA

- Claire Newman, Zanyarê Atmosferê, Lêkolîna Aeolis; Pasadena, CA

– Catherine O'Connell-Cooper, Erdnasê Gerstêrkan; Zanîngeha New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Kanada

– Melissa Rice, Erdnasê Gerstêrkan; Zanîngeha Western Washington; Bellingham, WA

– Mark Salvatore, Erdnasê Gerstêrkan; Zanîngeha Bakurê Arizona; Flagstaff, AZ

– Susanne Schwenzer, Erdnasiya Gerstêrkan; Zanîngeha Vekirî; Milton Keynes, Brîtanya

- Ashley Stroupe, Endezyarê Operasyonên Mîsyonê; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Dawn Sumner, Erdnasê Gerstêrkan; Zanîngeha California Davis; Davis, CA

– Vivian Sun, Erdnasê Gerstêrkan; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Lucy Thompson, Erdnasê Gerstêrkan; Zanîngeha New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Kanada

- Scott VanBommel, Zanyarê Planetary; Zanîngeha Washington; Louis, MO

- Ashwin Vasavada, Zanyarê Projeya MSL; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Roger Wiens, Geochemist; LANL; Los Alamos, NM

– Sharon Wilson, Erdnasê Gerstêrkan; Navenda Lêkolînên Erd û Gerstêrkan, Muzexaneya Hewayî & Fezayê ya Neteweyî ya Smithsonian; Washington, DC

– Alivia Eng, Xwendekarê Derçûyî; Georgia Tech; Atlanta, GA

- Remington Free, Endezyarê Pergalên Operasyonan; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Emma Harris, Xwendekarê Lîsansê; Muzeya Dîroka Xwezayî; London, UK

- Conor Hayes, Xwendekarê Derçûyî; Zanîngeha York; Toronto, ON, Kanada

- Abigail Knight, Xwendekarê Mezûn; Zanîngeha Washington; Louis, MO

- Deborah Padgett, Serokê Karê OPGS; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Amelie Roberts, Erdnasiya Gerstêrkan; Imperial College; London, UK

Çavkanî:

- Elena Amador-Fransî, Koordînatora Operasyonên Zanistî; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Ryan Anderson, Erdnasê Gerstêrkan; USGS; Flagstaff, AZ

– Mariah Baker, Erdnasê Gerstêrkan; Navenda Lêkolînên Erd û Gerstêrkan, Muzexaneya Hewayî & Fezayê ya Neteweyî ya Smithsonian; Washington, DC

– Michael Battalio, Gerstêrnasê Avhewayê; Zanîngeha Yale; New Haven, CT

- Keri Bean, Rover Planner Cîgirê Serokê Tîmê; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Kristen Bennett, Erdnasê Gerstêrkan; USGS; Flagstaff, AZ

– Fred Calef, Erdnasê Gerstêrkan; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Brittney Cooper, Zanyarê Atmosferê; Zanîngeha York; Toronto, Ontario, Kanada

– Sean Czarnecki, Erdnasê Gerstêrkan; Zanîngeha Dewleta Arizona; Tempe, AZ

– Lauren Edgar, Erdnasê Gerstêrkan; USGS; Flagstaff, AZ

– Christopher Edwards, Erdnasê Gerstêrkan; Zanîngeha Bakurê Arizona; Flagstaff, AZ

- Abigail Fraeman, Erdnasê Gerstêrkî; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Scott Guzewich, Zanyarê Atmosferê; NASA/GSFC; Greenbelt, MD

– Samantha Gwizd, Erdnasê Gerstêrkan; Zanîngeha Tennessee; Knoxville, TN

– Ken Herkenhoff, Erdnasê Gerstêrkan; USGS; Flagstaff, AZ

– Evan Hilgemann, Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Alex Innanen, Zanyarê Atmosferê; Zanîngeha York; Toronto, Ontario, Kanada

– Rachel Kronyak, Erdnasê Gerstêrkan; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Michelle Minitti, Erdnasiya Gerstêrkan; Çarçove; Silver Spring, MD

- Natalie Moore, Pisporê Operasyonên Mîsyonê, Pergalên Zanistiya Fezayê Malin; San Diego, CA

- Claire Newman, Zanyarê Atmosferê, Lêkolîna Aeolis; Pasadena, CA

– Catherine O'Connell-Cooper, Erdnasê Gerstêrkan; Zanîngeha New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Kanada

– Melissa Rice, Erdnasê Gerstêrkan; Zanîngeha Western Washington; Bellingham, WA

– Mark Salvatore, Erdnasê Gerstêrkan; Zanîngeha Bakurê Arizona; Flagstaff, AZ

– Susanne Schwenzer, Erdnasiya Gerstêrkan; Zanîngeha Vekirî; Milton Keynes, Brîtanya

- Ashley Stroupe, Endezyarê Operasyonên Mîsyonê; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Dawn Sumner, Erdnasê Gerstêrkan; Zanîngeha California Davis; Davis, CA

– Vivian Sun, Erdnasê Gerstêrkan; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Lucy Thompson, Erdnasê Gerstêrkan; Zanîngeha New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Kanada

- Scott VanBommel, Zanyarê Planetary; Zanîngeha Washington; Louis, MO

- Ashwin Vasavada, Zanyarê Projeya MSL; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Roger Wiens, Geochemist; LANL; Los Alamos, NM

– Sharon Wilson, Erdnasê Gerstêrkan; Navenda Lêkolînên Erd û Gerstêrkan, Muzexaneya Hewayî & Fezayê ya Neteweyî ya Smithsonian; Washington, DC

– Alivia Eng, Xwendekarê Derçûyî; Georgia Tech; Atlanta, GA

- Remington Free, Endezyarê Pergalên Operasyonan; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Emma Harris, Xwendekarê Lîsansê; Muzeya Dîroka Xwezayî; London, UK

- Conor Hayes, Xwendekarê Derçûyî; Zanîngeha York; Toronto, ON, Kanada

- Abigail Knight, Xwendekarê Mezûn; Zanîngeha Washington; Louis, MO

- Deborah Padgett, Serokê Karê OPGS; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Amelie Roberts, Erdnasiya Gerstêrkan; Imperial College; London, UK