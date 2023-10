Li ber çavan bahozên rojê tune: Dawiya hefteyek aram ji bo Qada Magnetîkî ya Erdê

By

Di dawiya vê hefteyê de, Erd dikare li benda zeviyek magnetîkî ya aştiyane û bêserûber be ji ber ku ti Derketinên Komkujiya Koronal (CME) tune ku gerstêrka me tehdîd bike. Lêbelê, nûhatiyek li ser qonaxa rojê heye ku bala pêşbînkerên Rêvebiriya Neteweyî ya Okyanûs û Atmosferê (NOAA) kişandiye.

Ev deqê ku bi lez mezin dibe, ku wekî lekeya rojê AR3451 tê zanîn, ji dehan zêdetir korikên tarî hene, ku du ji wan ji Erdê bi xwe mezintir in. Her çend arastebûna wê ya dûrî Dinyayê çavdêriyên magnetîkî bêkêmasî dike jî, ew vesazkirinek magnetîkî ya tevlihev a 'delta-class' nîşan dide, ku potansiyela şewatên rojê yên bi hêz pêşniyar dike.

Çirûskên tavê teqînên enerjiyê ne ku di dema bûyerên rojê de mîna avêtina girseyê û pêlên rûvî de derdikevin. Ev teqînên enerjiyê, ku ji pariyên barkirî, di nav wan de proton û elektron, pêk tên, di fezayê re derbas dibin û dema ku digihîjin gerstêrka me bi magnetosfera Dinyayê re tevdigerin. Ev danûstendin dikare bibe sedema bandorên cihêreng ên wekî auroras, qutbûna nîşanên radyoyê, xeletiyên satelîtê, û tevliheviyên gengaz ên tora elektrîkê.

Çavdêriya şewat û bahozên rojê ji hêla pergalên satelîtê yên pêşkeftî yên wekî NOAA û TESIS ve, digel laboratûwarên hewayê yên navneteweyî, pêkan e. Van toran li ser çalakiya rojê nûvekirinên rast-dem peyda dikin, ji astronom û dildarên hewaya fezayê re dibe alîkar ku hişyar bimînin.

Her çend dawiya vê hefteyê xuya dike ku ji bahozên jeomagnetîkî bêpar be jî, xwezaya nediyar a şewatên tavê çavdêriya berdewam dike. Her ku lekeya rojê AR3451 pêşve diçe, lêkolîner dê ji nêz ve tevgera wê ya magnetîkî bişopînin. Li benda nûvekirinan li ser vê dîmena ezmanî bin.

Çavkanî: spaceweather.com