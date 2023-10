Stêrnasan Teqîna Radyoyê ya Herî Dûr a Bilez Teşhîs Dikin, Di Gerdûna Veşartî de Nêrînek Pêşkêş dikin

By

Astronoman bi tespîtkirina teqîna radyoya bilez a herî dûr (FRB) ya ku heya niha hatiye tomarkirin, keşfek nûjen çêkir. Ev teqîna dûr a pêlên radyoya kozmîk, ku bi navê FRB 20220610A tê zanîn, ji galaksiyek ku heşt mîlyar salên ronahiyê dûrî cîhanê ye, hate dîtin. Teqîna ku ji milîsaniyeyekê kêmtir dom dike, di heman demê de yek ji bihêztirîn e ku heya niha hatiye dîtin.

Teleskopa Pir Mezin a Çavdêrxaneya Başûr a Ewropayê (VLT) di destnîşankirina galaksiya çavkaniya FRB de rolek girîng lîst. Bi karanîna VLT, stêrnasan karîbûn diyar bikin ku ev galaksî ji her çavkaniyek din a naskirî ya FRB kevntir û dûrtir e. Di heman demê de tê bawer kirin ku ew beşek ji komek piçûk a galaksiyên yekbûyî ye.

Ev vedîtin ji bo têgihiştina pêkhateya gerdûnê xwedî bandorên girîng e. Rêbazên heyî yên pîvandina girseya gerdûnê encamên nakokî derxistine û modela standard a kozmolojiyê berovajî kirine. Bi karanîna FRB-an wekî amûrek, stêrnas hêvî dikin ku li ser maddeya "wenda" ya ku di navbera galaksiyan de heye, têgihiştinê bistînin.

Teqînên radyoya bilez xwedan şiyana yekta ye ku materyalê yonîzekirî tespît bike, tewra li cîhê ku hema hema vala tê hesibandin. Ev rê dide stêrnasan ku rêjeya madeya heyî ya di navbera galaksiyan de bipîvin. Vedîtina FRB 20220610A hebûna "têkiliya Macquart" piştrast dike, ku diyar dike ku teqîna radyoyek bilez her ku dûrtir be, gaza belavbûyî di navbera galaksiyan de ew qas zêdetir eşkere dike.

Digel ku sedema rastîn a teqînên radyoya bilez hîn jî nayê zanîn, ev vedîtina dawî piştrast dike ku ew bûyerên hevpar ên li gerdûnê ne. Stêrnas bawer dikin ku lêkolîna van teqînan ne tenê dê alîkariya tespîtkirina madeya di navbera galaksiyan de bike lê di heman demê de dê alîkariya baştir têgihîştina avahiya gerdûnê jî bike.

Her çend ev vedîtin sînorên heyî yên kapasîteyên teleskopê temsîl dike jî, pêşkeftinên pêşerojê îmkanên hê mezintir pêşkêş dikin. Çavdêrxaneya Square Kilometer Array niha li Afrîkaya Başûr û Avusturalya du teleskopên radyoyê çêdike ku dê karibin bi hezaran FRB-ê, di nav de yên ku pir dûrtir in, tespît bikin. Wekî din, Teleskopa Pir Mezin a ku dê li Şîlî were çêkirin dê ji stêrnasan re şiyana lêkolîna galaksiyên çavkaniya teqînan hîn dûrtir peyda bike.

Ev vedîtina girîng rêyên nû vedike ji bo lêkolîn û lêgerîna sirên veşartî yên gerdûnê. Bi karanîna hêza teqînên radyoyê yên bilez, astronom amade ne ku sînorên têgihîştina me derxînin û sirên gerdûnê ronî bikin.

