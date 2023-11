Feyde û Zehmetiyên Werzişa Zivistanê

By

Zivistan demsalek e ku pir caran mirovan ji domandina rûtînên xwe yên fitnessê dişewitîne. Germahiya sar û kêmbûna ronahiya rojê dihêle ku meriv di hundurê hundur de bimîne û bi betaniyek germ rehet bibe. Lêbelê, sedemên berbiçav hene ku hûn di zivistanê de werzîşê bidomînin, hetta ku armanca we ne tenê li ser estetîk an performansê be.

Yek nihêrînek girîng nexweşiya hestyarî ya demsalî (SAD) ye, ku ji mêran bêtir bandorê li jinan dike. SAD dikare hem li ser mood û hem jî tenduristiya giştî bandorek girîng hebe. Her çend sedemên rastîn ên li pişt vê nexweşiyê ne diyar in, lêkolînan destnîşan kir ku werzîşê bi rêkûpêk dikare bibe alîkar ku nîşanên wê sivik bike. Di rastiyê de, kesên ku di hefteyê de çend demjimêran çalakiya laşî dimeşînin, kêmtir dibe ku depresyonê pêşve bibin, tewra piştî ku faktorên xetereya genetîkî bifikirin.

Lê çi li ser feydeyên perwerdehiyê di hewa sar de? Berê dihat bawer kirin ku laş di sermayê de zêdetir kaloriyan dişewitîne da ku germê biparêze, pêvajoyek ku wekî termogenesis tê zanîn. Wekî din, werzîşkirina di sar de hate fikirîn ku rûnê spî vediguheze rûnê qehweyî, ku bi tevlêbûna wekî sotemeniyê re dibe alîkar ku germahiya laş birêkûpêk bike. Lêbelê, lêkolîna vê dawîyê destnîşan dike ku bandorên thermogenesis û çalakkirina rûnê qehweyî dibe ku ji ya ku berê dihat bawer kirin kêmtir girîng be. Piraniya lêkolînên li ser van pêvajoyan bi dirêjkirina germahiya sar re têkildar in, û bazdanek hêsan dibe ku nehêle şewitandina kaloriyê ya girîng. Digel vê yekê, perwerdehiya di sermayê de dikare bandorê li hormonên birêkûpêk ên tîrêjê bike, ku potansiyel dibe sedema zêdebûna xwarina piştî werzîşê.

Tevî van dijwariyan, gelek feydeyên werzîşê hêjayî derbaskirina astengiyên girêdayî zivistanê dike. Ji bo ku hûn şansên xwe yên çalak bimînin zêde bikin, bihesibînin ku xebatan di rûtîniya xweya rojane de yek bikin. Wextê rêwîtiya xwe ji bo çalakiya laşî bikar bînin an jî piştrast bikin ku hûn tavilê piştî vegera malê diçin bazdan an werzîşê. Hebûna hevalek werzîşê jî dikare bibe alîkar ku berpirsiyarî were damezrandin.

Ger fikarên ewlehiyê, nemaze bi bazdana di tariyê de, we ji çalakiyên li derve dûr dixe, vebijarkên alternatîf hene. Tevlî meşa birêkûpêk bi armanckirina bi kêmî ve 4,000 gavan di rojê de dikare xetera mirina ji hemî sedeman pir kêm bike. Digel vê yekê, perwerdehiya navberê ya tundûtûjî (HIIT) rêyek bikêr-dem pêşkêşî dike ji bo zêdekirina hestê, kêmkirina rûn, û baştirkirina asta fitnessê. Rêbaza Timmons, ku tê de pêlên kurt ên werzîşê yên giran ên ku li dû wan serdemên başbûnê yên kurt hene, vebijarkek HIIT-a-destpêk-heval e ku dikare serhêl were dîtin.

Di dawiyê de, girîng e ku meriv bandora moodê li ser werzîşê di zivistanê de binirxîne. Asta vîtamîna D ya têr bi baştirkirina hestê ve girêdayî ye, lê wergirtina mîqdarên têr ji tîrêja rojê tenê di zivistanê de dijwar be. Ji bo ku hûn hewcedariyên xwe yên vîtamîn D bicîh bînin, spreyek an lêzêde bikar bînin.

Bi tevayî, her çend zivistan dibe ku ji bo domandina rûtînek werzîşê kêşeyên bêhempa peyda bike, feydeyên potansiyel ên hem ji bo tenduristiya laşî û hem jî ya derûnî wê ji dildarên fitnessê re demsalek hêja dike. Nehêlin ku serma we ji çalakbûna xwe û bidestxistina xelatan dûr bixe.

Pirs û Bersîv

1. Ma werzîş dikare bi nexweşiya hestyarî ya demsalî (SAD) re bibe alîkar?

Werzîş hate destnîşan kirin ku nîşanên nexweşiya hestyarî ya demsalî, wek depresyonê, sivik dike. Çalakiya laşî ya birêkûpêk dikare bandorek erênî li ser hest û başbûna giştî bike, tewra di mehên zivistanê yên tarî de.

2. Ma laşê me di sermayê de bêtir kaloriyan dişewitîne?

Gava ku berê dihat bawer kirin ku laş di sermayê de bêtir kaloriyan dişewitîne da ku germahiyê bidomîne, lêkolînên vê dawîyê destnîşan dikin ku bandorên şewitandina kaloriyên ku ji sar ve hatî çêkirin dibe ku ew qas girîng nebin ku berê difikirîn. Tevlêbûna bi bazdanek bilez an xebatek tîpîk dibe ku bibe sedema zêdebûnek berbiçav a lêçûnên kaloriyê.

3. Ez çawa dikarim di zivistanê de ji bo werzişê bimînim?

Yekkirina werzîşê di rûtîniya xweya rojane de, karanîna dema rêwîtiya xwe ji bo çalakiya laşî, û dîtina hevalek werzîşê dikare hemî di zivistanê de motîvasyonê biparêzin. Di heman demê de pêdivî ye ku meriv fikarên ewlehiyê çareser bike, wek bazdana li deverên xweş-ronahî û lixwekirina kincên reng-reng an jî rengdêr.

4. Vebijarkên werzîşê yên alternatîf di zivistanê de çi ne?

Ger dersên li derve ne balkêş in, dikarin çalakiyên wekî meşa birêkûpêk û perwerdehiya navberê ya bi tundî (HIIT) werin şopandin. Meşa herî kêm 4,000 gav di rojê de dikare xetera mirina ji her sedemê bi girîngî kêm bike, dema ku HIIT vebijarkek dem-kardar peyda dike da ku astên hest û fitnessê baştir bike.

5. Ma vîtamîn D ji bo werzişê zivistanê girîng e?

Asta vîtamîna D ya têr bi baştirkirina hestê ve girêdayî ye. Lêbelê, bidestxistina mîqdarên têr tenê ji tîrêja rojê di zivistanê de dikare dijwar be. Bi karanîna spreyek an lêzêdeyekê bifikirin da ku hûn pêbaweriya vîtamîn D wergirin. Ji bo şîreta kesane her dem bi pisporek lênihêrîna tenduristiyê bişêwirin.