Bûyerên Astronomîk ên Heyecan ên Cotmehê: Pêşdîtin

Gava ku demsal diguhere û pel dest pê dikin, kewçêr ji me re gelek bûyerên astronomîkî yên balkêş tîne ku meriv pê matmayî bimîne. Ji mîsyonên fezayê bigire heya barana meteoran, ev meh soz dide ku ji dildarên astronomiyê re bibe dermanek.

Yek ji bûyerên ku pir tê pêşbînîkirin, destpêkirina mîsyona asteroîdê Psyche ya NASAyê ye ku di 5ê Cotmehê de ye. Keştiya fezayê Psyche dê asteroîd 16 Psyche bikole, ku tê bawer kirin ku di serî de ji metal pêk tê. Bi lêkolîna vê cîhana metalîkî ya bêhempa, zanyar hêvî dikin ku li ser çêbûna korkên gerstêrkên bejayî, di nav de yên Erdê de, zanyariyên hêja bi dest bixin. Bi eslê xwe ji bo Îlona 2022-an hatibû plan kirin, mîsyon ji ber dijwariyên teknîkî dereng ma. Ev avêtin dê ji Navenda Fezayê ya Kennedy ya Florida pêk were.

Di 9ê cotmehê de barana meteorên Draconid wê bigihîje lûtkeya xwe. Berevajî baranên meteorên din, Draconids ne di tevahiya şevê de, êvarê an serê sibê de pir xuya dibin. Her çend tê pêşbînîkirin ku ev baran di saetekê de tenê deh meteoran derxîne jî, di salên berê de, bi dîmenên balkêş stêrnasan matmayî hiştiye û di saetekê de bi hezaran meteor çêdibe. Digel ku ji bo îsal pêşandanek wusa awarte nayê pêşbînîkirin, hêja ye ku meriv çavê xwe li her surprîzek bigire.

Barana meteorên Orionid, ku bi kometa navdar Halley ve girêdayî ye, dê di 20ê Cotmehê de bigihîje lûtkeyê. Bi ronahiya hîv tenê %37, dîtina vê baranê dê xweş be. Tê zanîn ku Orionîd di saetekê de heya heştê meteoran hildiberîne, her çend salên dawîn rêjeyên nêzîkê bîst an sî di saetê de hatine dîtin. Dîsa jî, şansê şahidiya van ecêbên ezmanî nayê winda kirin.

Heyva Tevahiya Cotmehê, ku bi navê Heyva Hunter tê zanîn, dê di 28ê Cotmehê de bibiriqe. Heyva Dirûnê (Havest Moon) tam heyva ku herî nêzîkî hevjîna payîzê ye, lê Heyva Nêçîrvan li pey wê tê. Di eslê xwe de îşaretek ji bo nêçîrvanan e ku demsala nêçîrê biqedînin û ji zivistanê re amade bibin, Heyva Nêçîrvan jî bi navên din ên wekî Heyva Pelên Kevir û Heyva Birincê ya Ziwabûyî re têkildar e.

Digel derfetên ku bibin şahidê barîna meteoran, piştgirî bidin mîsyonên fezayê, û qedrê bedewiya heyva tijî ya vê cotmehê bikin, dildarên astronomiyê rastî evînek rast tên.

