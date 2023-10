Tekstîlên Şoreşger: Fibera Bernamekirî Guherîna Şêweya Dînamîk pêşkêşî dike

By

Çakêtek ku xwe bi guheztina şert û mercên hewayê ve diguhezîne, bi dînamîk şeklê xwe diguhezîne da ku her ku germahî dakeve însulasyona çêtirîn peyda bike. Bi saya pêşkeftinek ji hêla lêkolînerên MIT-ê ve ev têgeha futurîst di demek nêzîk de dibe rastiyek. FibeRobo, fîberek bernamekirî û çalakker, xwedan potansiyel e ku şoreşa pîşesaziya tekstîlê biafirîne bi rê dide ku qumaş li ber guheztinên germahiyê şekil biguhezîne.

Berevajî fîberên guherbar ên heyî yên ku xwedan fonksiyonek tixûbdar in û zehmet e ku di nav tekstîlê de werin berhev kirin, FibeRobo çareseriyek pirreng û lêçûn pêşkêşî dike. Dema ku germahî zêde dibe, fîber girêbest dibe û dema ku germahî kêm dibe, bêyî ku hewcedariya senzor an hardware ya bicîbûyî hebe, xwe berovajî dike. Ev materyalê nûjen dikare bi rengek bêkêmasî di pêvajoyên hilberîna tekstîlê de, wekî tevnandin, xêzkirin, û xemilandin, were yek kirin, ku wê ji bo cûrbecûr sepanan guncan dike.

Yek ji îmkanên herî balkêş afirandina kincên pêçandî yên bernamekirî ye ku di başbûna piştî neştergeriyê de dibe alîkar. Bi tevhevkirina FibeRobo bi têla guhêrbar, ku wekî hêmanek germkirinê tevdigere dema ku herikîna elektrîkê jê re derbas dibe, van cil û bergên hanê ne tenê dikarin lihevhatinê peyda bikin lê di heman demê de şeklê xwe li ser bingeha agahdariya dîjîtal, wek daneyên ji senzorek rêjeya dil, rast bikin.

“Ev lêkolîn di pîşesaziya tekstîlê de sînorên nû vedike. Tekstîl her tim beşek ji jiyana me bûye, lê ew pasîf û bêbersiv bûne. FibeRobo adaptebûn û bersivdana pir hewce bi qumaşê re tîne, "got nivîskarê sereke Jack Forman.

Pêşveçûna FibeRobo bi karanîna elastomerên krîstal ên şil (LCE) ve hatî çêkirin, materyalek ku dema ku tê germ kirin taybetmendiyên bêhempa nîşan dide. Lekolînwanan fîberên LCE yên ku bêdeng tevdigerin û bi rengekî dramatîk şekil diguhezin di bersivê de li hember guherînên germahiyê sentez kirin. Bi kontrolkirina bi baldarî pêkhatina materyalê LCE, wan karîbû fîberan biafirînin ku di germahiyên ewledar ên çerm de tevdigerin, û wan ji bo qumaşên pêçandî guncan dikin.

Her çend pêvajoya çêkirinê ji bo fiberên LCE dijwar be jî, lêkolînerên MIT-ê makîneyek ku van astengiyan derbas dike pêş xistine. Ev makîneya ku bi karanîna perçeyên 3D-çapkirî û jêkirî yên lazer ve hatî çêkirin, destûrê dide çêkirina fîberên FibeRobo bi bandor û rast.

Bi tevayî, ev lêkolîna serpêhatî ji bo veguheztina pîşesaziya tekstîlê potansiyeleke pir mezin digire bi îmkana afirandina qumaşên adapteyî û bersivdar. Ji kincên biaqil bigire heya kincên bijîjkî yên pêşkeftî, FibeRobo dikare şoreşek bike ka em çawa bi tekstîlê re têkilî û sûd werdigirin.

Pirs û Bersîv

Pirs: FibeRobo çi ye?

A: FibeRobo fîberek bernamekirî, çalakker e ku ji hêla lêkolînerên MIT-ê ve hatî pêşve xistin ku dikare di bersivdayîna guherînên germahiyê de şekil biguhezîne.

Pirs: FibeRobo ji fîberên din ên ku şekil diguhezîne çawa cûda dibe?

A: FibeRobo fonksiyonek mezintir pêşkêşî dike, dikare bêkêmasî di nav tekstîlê de were entegre kirin, û hewcedariya senzor an hardware ya bicîbûyî nake.

Pirs: Serîlêdanên potansiyel ên FibeRobo çi ne?

A: FibeRobo dikare were bikar anîn da ku cil û bergên bernamekirî, kincên biaqil, û qumaşên din ên ku dikarin li gorî hewcedarî û şertên cihêreng biguncînin biafirînin.

Pirs: FibeRobo çawa tê çêkirin?

A: Pêvajoya çêkirinê senteza fîberên elastomera krîstal a şil (LCE) vedihewîne, ku dûv re bi karanîna teknîkên hilberîna standard di nav tekstîlê de têne girêdan.

Pirs: Ma FibeRobo ji bo qumaşên pêgirtî maqûl e?

A: Erê, FibeRobo hatiye dîzaynkirin ku di germahiyên çerm-ewle de tevbigere, ku ew ji bo entegrasyonê di nav qumaşên pêçandî de maqûl dike.