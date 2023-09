Lêkolîna Nû Dît Dikare Siya Dikare Alîkariya Pêşîlêgirtina Bîşkbûna Coral bike

Lêkolînek vê dawîyê ku ji hêla Zanîngeha Xaça Başûr a Avusturalya ve hatî çêkirin çareseriyek potansiyel ji bo pêşîlêgirtina spîbûna maran kifş kir: siya. Spîbûna koralan, ku ji ber bilindbûna germahiya avê li seranserê cîhanê bûye nexweşiyek, zirarek mezin daye refikan, di nav wan de Kevirê Berbenda Mezin a navdar jî heye.

Li gorî Peter Butcherine, nivîskarê sereke yê lêkolînê, Refika Astengiya Mezin di bin xetereya guherîna avhewayê de ye û ji sala 2016-an vir ve çar bûyerên spîkirina girseyî rû daye. Havîna tê ya 2023-24-an ji ber şert û mercên El Niño û bilindtir xeterek mezin derdixe holê. germahiya avê. Ev, digel encamên pêşerojê yên guheztina avhewa, yên wekî pêlên germ û bahozê yên deryayî yên pir caran, xetereyek girîng ji bo refê peyda dike.

Digel ku hewildanên ji bo kêmkirina guheztina avhewa heyatî ne, ew êdî bes ji bo parastina Refa Berbenda Mezin in. Ji ber vê yekê, lêkolînerên li jêrbernameya Cooling and Shading of Reef Restoration and Adaptation Program (RRAP) hewildanên xwe li ser vekolîna bandorkeriya şeqamên koral ên ji bo şerkirina spîkirinê sekinîn.

Lêkolînê encamên erênî derxist, destnîşan kir ku tewra şilkirina qismî ji bo beşek rojê dikare bi bandor şînbûnê kêm bike. Kêmkirina tîrêja rojê ji sedî 30 li dora nîvroya rojê ji bo çar demjimêran hate dîtin ku destpêka spîkirina di maralên hûrik, yên ku ji hêla germî ve têne stres kirin hêdî dike.

Van vedîtinan îmkana destwerdanên cûrbecûr yên mirovî ji bo arîkariya ekosîstemên koral vedike. Kincên çêkirî, wek cil û bergên siyê, yek çareseriyek potansiyel e, lê lêkolînek din hewce ye ku bandorên wan nerasterast fam bike. Vebijarkek din a sozdar karanîna pergalên mijê yên çêkirî ye, ku dikare siyê peyda bike bêyî ku bandorê li ekosîstema koral bike. Lêbelê, lêkolîn û pêşkeftina pêvek berî ku li zeviyê belavkirî be pêdivî ye.

Lêkolîn girîngiya nêzîkatiyên nûjen ên ji bo parastina refikên koral û hewcedariya lezgîn a çalakiyê ji bo parastina van ekosîstemên girîng radixe ber çavan.

Definitions:

- Bûzbûna koral: Pêvajoya ku tê de maral algayên sembiyotîk ên di nav tevnên xwe de dijîn derdixin, ku ji ber stresên hawîrdorê yên wekî germahiya avê ya bilind pêk tê.

- Great Barrier Reef: Pergala herî mezin a koral a cîhanê ku li beravên Queensland, Avusturalya ye.

- Şewitandin: Kêmkirina tîrêja rojê ya ku digihîje koralan bi peydakirina serpêhatî an bi karanîna rêbazên çêkirî.

– El Niño: Nimûneyek avhewayê ku bi germbûna Okyanûsa Pasîfîk ve tê destnîşan kirin, ku dikare bandorek girîng li ser şêwazên hewayê li seranserê cîhanê bike.

- Pêlên germê yên deryayî: Serdemên germahiya avê ya ne asayî ya germ li okyanûsê.

- Guhertina avhewa: Guhertinên demdirêj ên germahî û şêwazên hewayê ku ji ber çalakiyên mirovan, nemaze derketina gazên serayê çêdibin.

Çavkanî:

– Lêkolîn di Frontiers in Marine Science de hate weşandin, ku ji hêla Zanîngeha Xaça Başûr a Avusturalya ve hatî çêkirin

- Gotinek ji Peter Butcherine, lêkolînerê li Zanîngeha Xaça Başûr a Avusturalya, ku di hevpeyvînek bi Newsweek re hate weşandin