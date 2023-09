Heyva Dirûnê ya Ronahî û Bedew: Supermoona Dawî ya 2023

By

Heyva dirûnê ya tam a 29ê Îlonê dê ezmanê şevê ronî bike, û bibe nîşana çaremîn û dawîn heyva 2023. Ev bûyera ezmanî dê roja Înê (AEST) di demjimêr 7.57ê êvarê de bigihîje ronahiya xwe ya herî bilind, û dê heya sibeha Şemiyê bi tevahî ronî xuya bibe. li gorî NASA.

Awayê çêtirîn ji bo çavdêrîkirina heyva dirûnê ev e ku meriv cîhek bi dîmenek bê asteng ber bi rojhilat ve, ji qirêjiya ronahiyê dûr bibîne. Her çend pir kes dema ku hildikişin heyva dirûnê bi rengek pirteqalî ve girêdidin jî, ev diyarde ji bo hemî hîvên tije taybet e. Li gorî EarthSky, reng ji qalindahiya atmosfera Dinyayê ya li nêzî asoyê çêdibe, ku ji dema ku hîv li ser serê ye mezintir e.

Heyvek super bi gelemperî wekî hîvek tijî tê pênase kirin ku ji berê zêdetir nêzî Dinyayê ye, di encamê de di ezmanê şevê de xuyangek mezin û geştir çêdibe. Heyva dirûnê ya îlonê dê bi qasî 361,867 km ji dinyayê dûr be, ku bi qasî 22,604 km ji dûrahiya wê ya navîn nêzîktir e. Di 30ê Tebaxê de, heyv îsal li nuqteya xwe ya herî nêzîk ji Cîhanê re bû, tenê 357,200 km dûrî wê bû.

Tê payîn ku ev heyva dirûnê ji sedî 5 mezintir û ji sedî 13 ronîtir ji heyvek tijî ya navînî, ku ji hêla NASA ve hatî texmîn kirin. Hin stêrnas heyvekê wekî superheyv dihesibînin dema ku ew di nav ji sedî 90 perigee de ye, ku ev nêzîkatiya wê ya herî nêzîk ji Erdê re ye.

Heyva dirûnê navê xwe ji nêzîkbûna destpêka payîzê, an jî ekînoksa payîzê ya li Nîvkada Bakur, ku îsal di 23ê îlonê de qewimî, werdigire. Bi kevneşopî, ronahiya heyvê di vê dema salê de alîkariya cotkaran dike ku heta êvarê bixebitin. ji bo berhevkirina berhemên xwe berî sermaya yekem.

Ji bilî heyva dirûnê, eşîrên cihêreng ên xwecihî yên li Amerîkaya Bakur navên cûda yên heyva îlonê hene. Mînakî, eşîra Abenaki jê re wekî heyva çêkerê ceh bi nav dike, gelê Lakota jê re dibêjin heyva pelên qehweyî, û eşîra Passamaquoddy jê re dibêjin heyva payîzê. Çandên din, mîna Koreyî û Japonî, di vê dema salê de kevneşopiyên pîrozkirina dirûnê jî hene.

Di heman serdemê de dê çend gerstêrk li ezmanê şevê xuya bibin. Saturn û Jupiter dê li rojhilat bilind bibin, di demjimêrên paşîn de bilind xuya bibin, dema ku Venus berî sibê bi ronî dibiriqe. Li gorî The Planetary Society, Mercury di heman demê de dikare were dîtin ku berî berbangê li ser asoya rojhilatê nizm dans dike.

