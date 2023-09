Neptûn li Opozisyonê: Kengî û Meriv Çawa Gewrê Qeşayê Binêre

Neptûn, gerstêrka heştemîn a ji rojê û gerstêrka herî dûr a pergala meya rojê, dê roja Sêşemê, 19ê Îlonê, bibe dijberî. Ev tê wê wateyê ku ew ê bi roj û Erdê re di xetek rasterast de be, gerstêrka me di navendê de cih bigire. Wekî bonusek lêzêdekirî, Neptun dê di heman demê de nêzîkatiya xwe ya herî nêzîk a Erdê, ku wekî perigee tê zanîn, bike. Ev ê gerstêrka dûr di ezmanê şevê de mezintir û geştir xuya bike, û ji bo çavdêriyê firsendek bingehîn çêbike.

Ji bajarê New Yorkê, Neptûn dê li rojhilat bi qasî 6:58 danê êvarê EDT rabe û çend demjimêr şûnda xuya bibe. Di xala xwe ya herî bilind de li ezmên, li dora 12:51 am EDT roja Çarşemê, 20ê Îlonê, Neptun dê 46 ​​derece li jorê asoyê be. Ew ê di komstêra Pisces de cih bigire.

Lêbelê, girîng e ku meriv zanibe ku her çend Neptun li perîgeyê be jî, Erd û gîskê qeşayê hîn pir ji hev dûr in. Di vê nêzîkatiya herî nêzîk de, Neptûn dê hîn jî bi qasî 2.7 mîlyar mîl dûrî gerstêrka me be. Ji bo ku hin perspektîf pêşkêş bikin, Erd û Mars bi dûrahiya navînî 140 mîlyon mîl ji hev têne veqetandin. Ev tê wê wateyê ku dûrahiya navînî di navbera Mars û Erdê de dikare di navbera Erd û Neptun de hema hema 20 qat zêde bibe.

Ji ber dûrbûna xwe ya mezin, Neptûn bi çavê rût li ezmên nayê dîtin. Firehiya wê 31,000 mîl (50,000 kîlometre) ye, bi qasî çar qat mezinahiya Cîhanê ye, ku ew dike çaremîn gerstêrka herî mezin a pergala meya rojê. Lêbelê, ji bo dîtina Neptune karanîna teleskopê an dûrbînên bi kalîte û şert û mercên hewayê yên xweş hewce dike.

Heke hûn bala xwe didin çavdêriya Neptune an kişandina wêneyên ezmanê şevê, çavkaniyên cihêreng hene. Space.com rêbernameyên çêtirîn teleskop, dûrbîn, kamera û lensên ji bo stêrnasiyê peyda dike. Ger hûn li dijberî Neptune wêne bikin, hûn dikarin wêne û hûrguliyên xwe jî bişînin [email parastî] ji bo şansê ku hûn wan bi dilxwazên cîhê din re parve bikin.

Di encamê de, dijberî û nêzîkbûna Neptune ya bi Erdê re fersendek hêja ye ji bo dîtin û lêkolîna vî giyanê berfê yê dûr. Bi karanîna alavên guncan û dîtina cîhek guncaw, temaşevanên ezman dikarin li ecêbên pergala meya rojê ecêbmayî bimînin.

