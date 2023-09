Ji bo dîtina Comet Nishimura dem diqede

Comet Nishimura, ku bi fermî wekî C/2023 P1 Nishimura tê zanîn, li Nîvkada Bakur nêzîkê dawiya dîtina xwe ye. Ger we şensê dîtina vê bûyera ezmanî nedîtibe, niha dema wê ye. Di demeke nêzîk de, ew ê nêzî rojê bibe û di 400 salên pêş de ji ber çavan winda bibe.

Ji bo ku hûn awirek ji Comet Nishimura bigirin, hûn ê hewce bikin ku zû şiyar bibin, berî hilatina rojê. Li rojhilat-başûr-rojhilat di saetek beriya sibehê de binihêrin û komstêra Leo bibînin. Komet wê vê hefteyê bi dûvika Şêr dakeve, lê heta 16ê Îlonê ew ê ligel rojê derkeve. Bikaranîna sepana stêrknasînê dikare ji we re bibe alîkar ku hûn kometê bibînin û diyar bikin ka ew ê têra xwe xuya bibe ku li ser asoyê nizm bibîne.

Ji ber ku komet dê di 13-ê Îlonê de tenê heşt dereceyan li ser asoyê be, ji bo dîtina wê pêdivî bi dîmenek bêasteng a asoyê heye. Her sibe, ew ê di heman demê de kêmtir û nizimtir bibe heya ku di ronahiya rojê de winda bibe. Lêbelê, heyv heyva ku ber bi heyva nû ya Îlonê ve diçe, divê ezmanên tarî peyda bike ku dê alîkariya dîtina Comet Nishimura bike.

Comet Nishimura ku di 12ê Tebaxê de ji aliyê stêrnasê amator Hideo Nishimura yê li bajarê Kakegawa yê Japonyayê ve hat dîtin, bala fotografên stêrnas û ezmannasên li çaraliyê cîhanê kişandiye ser xwe. Van dilşewat dîtine ku komet dûvika xwe winda dike ji ber bûyerek qutbûnê ya ku ji ber teqînek bihêz a bayê rojê pêk tê.

Komet wê di 18'ê Îlonê de nêzîkatiya xwe ya herî nêzîk a rojê, ku wekî perîhelion tê zanîn, bike. Ger ew ji tîrêjên rojê rizgar bibe, ew ê li dora rojê bigere û ji çavdêrên li Nîvkada Başûr re xuya bibe. Di vê senaryoyê de wê heta dawiya mehê di rojavabûnê de li esmanê rojava were dîtin.

Ger hûn bala we dikişînin ku bêtir ezmanê şevê bigerin an ji nêz ve li Comet Nishimura mêze bikin, veberhênana li cotek dûrbîn an teleskopê bifikirin. Vebijarkên cûrbecûr hene ku ji we re bibin alîkar ku hûn ezmûna stêrnasîna xwe zêde bikin an wênekêşiya stêrnasiyê bigirin.

Çavkanî: TheSkyLive.com