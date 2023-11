Nêrînên Nû li ser Pergala Gerstêrkê ya Kepler-385

Têgihiştina me ya pergalên gerstêrk ên li derveyî pergala meya rojê berferehtir dibe ji ber ku teleskopa fezayê ya teqawîtbûyî ya NASA-yê Kepler keşfên nûjen dide. Vedîtina herî dawî pergala Kepler-385 e, ku ji heft gerstêrkên balkêş ên xwedî taybetmendiyên bêhempa pêk tê.

Yek taybetmendiya cihêreng a vê pergalê germa zêde ya ku her gerstêrk tê de ye. Ev gerstêrkên ku bi germahiya tîrêjê ya stêrka xwe ya mazûvan têne şûştin, di warê germahiya her yekîneya rûberê de ji yên pergala meya rojê zêdetir in.

Sîstema Kepler-385 di nav hevpîşeyên xwe de cih digire ji ber ku her heft gerstêrkên ji Dinyayê mezintir in lê ji Neptûnê piçûktir in. Ev yek dike yek ji pergalên kêm ên ku tê zanîn ku zêdetirî şeş gerstêrkên pejirandî an berendamên gerstêrkan vedihewîne. Girîngiya vê vedîtinê ji aliyê vê rastiyê ve tê tekez kirin ku ew beşek ji kataloga Kepler a nû ye, ku tê de nêzîkî 4,400 berendamên gerstêrkan û zêdetirî 700 pergalên pir-gerstêrk hene.

Nivîskarê sereke Jack Lissauer ji Navenda Lêkolînê ya Ames a NASA-yê girîngiya vê kataloga nû ronî dike. Digel navnîşa herî rast a berendamên gerstêrkên Kepler û taybetmendiyên wan ên heya îro, stêrnas dikarin niha kûrtir li têgihîştina taybetmendiyên van gerstêrkên derve bigerin. Lissauer rola girîng a mîsyona Kepler di şoreşa zanîna me ya der-gerstêrkan de û çawa ev katalog dê beşdarî vekolînên din bibe qebûl dike.

Stêrka pergala Kepler-385, dişibihe Rojê me, lê hinekî mezintir û germtir e, di navenda xwe de cih digire. Tê bawer kirin ku du gerstêrkên hundurîn, piçek ji Dinyayê mezintir in, ku pêkhateyên kevirî yên bi îhtîmala atmosferên zirav hene. Berevajî vê, pênc gerstêrkên mayî xwedî tîrêjê ducarî yên Dinyayê ne û tê pêşbînîkirin ku di atmosferên qalind de werin dorpêç kirin.

Xwezaya berfireh a vê kataloga herî dawî rê dide me ku em di derheqê pergala Kepler-385 de zanyariyên nedîtî bi dest bixin. Digel ku katalogên berê balê dikişandin ser diyarkirina berbelavbûna gerstêrkên derdor, ev lêkolîn çarçoveyek berfireh dike ku depoyek hûrgulî ya van gerstêrkên balkêş peyda bike.

Pirs û Bersîv

Pirs: Di pergala Kepler-385 de çend gerstêrk hene?

A: Sîstema Kepler-385 ji heft gerstêrkan pêk tê.

Pirs: Gerstêrkên di pergala Kepler-385 de bi yên di pergala meya rojê de çawa têne berhev kirin?

A: Berevajî gerstêrkên cîranên me, her heft gerstêrkên vê pergalê ji Dinyayê mezintir lê ji Neptûnê piçûktir in.

Pirs: Di derbarê pergala Kepler-385 de çi yekta ye?

A: Ew yek ji kêm pergalên gerstêrk ên naskirî ye ku zêdetirî şeş gerstêrkên pejirandî an berendamên gerstêrkan hene.

Çavkanî:

BEROŞ: https://www.nasa.gov