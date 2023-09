Mirovên Di Dara Jiyanê de Gelek Şaxên Xwe Di Dirêjی Xwe Di Dirêjی Xwe Di Di Dara Jiyanê de Wenda Dikin, Vedîtinên Lêkolînê

By

Lêkolînek nû li ser xetera windabûna girseyî ya şeşemîn a ku ji ber çalakiyên mirovan pêk tê hişyar dike, û diyar dike ku mirov rê li windabûna tevahiya şaxên "Dara Jiyanê" digirin. Lêkolîna ku di Proceedings of the National Academy of Sciences de hate weşandin, yekta ye ji ber ku ew ne tenê celebên kesane li ser tunebûna hemî nifşan lêkolîn dike.

Lêkolîner bal kişandin ser cureyên vertebrayan (ji bilî masiyan) û dîtin ku ji 5,400 cinsên ku hatine lêkolîn kirin, 73 di 500 salên dawî de winda bûne û piraniya wan di du sedsalên borî de winda bûne. Ev rêjeya windabûnê ji ya ku li ser bingeha texmînên ji tomarên fosîlan tê hêvî kirin pir zêdetir e.

Çalakiyên mirovî yên wekî wêrankirina jîngehê, nêçîra zêde, û nêçîrê wekî sedema bingehîn a vê qeyrana tunebûnê têne destnîşan kirin. Wendabûna yek cins dikare ji bo tevahiya ekosîstemek encamên pir mezin hebe. Hev-nivîskarê lêkolînê Gerardo Ceballos balê dikişîne ser lezgîniya rewşê û dibêje, "Xemgîniya me ew e ku ... em tiştan bi lez wenda dikin, ku ji bo me, ev nîşana hilweşîna şaristaniyê ye."

Digel ku hemî pispor dipejirînin ku rêjeya heyî ya windabûnê metirsîdar e, gelo ev yek wendabûna girseyî ya şeşemîn pêk tîne, ev mijarek nîqaşê ye. Zanyaran wendabûna girseyî wekî windabûna %75 ji cureyan di demek kurt de pênase dikin. Li gorî Robert Cowie, biyologê li zanîngeha Hawaii, vê pênaseyê bikar tîne, şeşemîn wendabûna girseyî hê pêk nehatiye.

Lêbelê, encamên lêkolînê yên tevahî şaxên Dara Jiyanê winda bûne giraniya rewşê radixe ber çavan. Ev lêkolîn hewcedariya lezgîn a çalakiyê ji bo parastina cihêrengiya biyolojîk û parastina pêşeroja mirovahiyê nîşan dide.

Çavkanî:

- Ceballos, G., et al. (2023). Tunekirina biyolojîkî bi rêya şeşemîn tunebûna girseyî ya domdar a ku ji hêla windabûn û kêmbûna nifûsa vertebrayan ve hatî nîşan kirin. Gotarên Akademiya Zanistî ya Neteweyî.

- Berbanga, 20ê Îlonê, 2023