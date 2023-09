Mirovan Bi ajotina Tevahiya Şaxên Dara Jiyanê winda dikin, Lêkolîna Nû hişyar dike

Lêkolînek vê dawiyê ku di Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) de hate weşandin, eşkere kir ku mirov dibin sedema windabûna tevahiya şaxên "Dara Jiyanê" û fikarên li ser windabûna girseyî ya şeşemîn zêde dike. Lêkolîna ku ji hêla lêkolînerên Zanîngeha Xweser a Neteweyî ya Meksîkayê ve hatî kirin, balê dikişîne ser tunebûna hemî nifşan, ku di navbera celeb û malbatan de dabeşkirin in.

Berevajî lêkolînên berê yên ku tenê windakirina celebên kesane lêkolîn kirin, ev lêkolîn wendabûna tevahiya nifşan analîz dike. Ew beşdariyek girîng e ji ber ku ew têgihiştinek kûr a rêjeyên windabûnê yên heyî peyda dike. Profesor Gerardo Ceballos, yek ji hev-nivîskarên lêkolînê, tekez dike ku krîza tunebûnê bi qasî krîza guherîna avhewayê dijwar e lê pir caran tê paşguh kirin.

Bi lêkolîna daneyên Yekîtiya Navneteweyî ya Parastina Xwezayê (IUCN), lêkolîneran dîtin ku di 73 salên dawî de 500 cins winda bûne, ku piraniya windabûnê di du sedsalên dawî de pêk hatine. Ev xeternak e, ji ber ku li ser bingeha rêjeyên windabûnê yên berê, divê di heman demê de tenê du cins winda bibin.

Lêkolîn çalakiyên mirovî yên wekî wêrankirina jîngehê, nêçîra zêde, û nêçîrê wekî sedemên sereke yên van windabûnê destnîşan dike. Wendabûna cinsek yekane jî dikare encamên dûrûdirêj ji bo ekosîsteman hebe. Lekolînwan bawer dikin ku ji bo pêşîgirtina windabûn û hilweşîna şaristaniyan çalakiyek lezgîn hewce ye.

Digel ku di nav pisporan de lihevhatinek heye ku rêjeya niha ya windabûnê metirsîdar e, gelo ew pîvanên ji bo windabûna girseyî ya şeşemîn pêk tîne, mijarek nîqaşê dimîne. Wendabûna girseyî wekî windabûna ji %75 ji cureyan di demek kurt de tê pênase kirin. Lêbelê, heke rêjeyên windabûnê yên heyî berdewam bikin an zêde bibin, îhtîmal e ku windabûnek girseyî çêbibe.

Nivîskarên lêkolînê ronî dikin ku pêdivî ye ku pêşî li parastin û vegerandina jîngehên xwezayî were girtin da ku pêşî li windabûna zêdetir were girtin. Ew di wê baweriyê de ne ku ger gav bi gav were avêtin hîn jî gengaz e ku gelek celeb xilas bibin.

Çavkanî: Berhemên Akademiya Zanistî ya Neteweyî (PNAS)

Definitions:

Cins: Di tesnîfkirina zindiyan de cins rêzek di navbera cure û malbatê de ye.

Cûre: Koma zîndeweran ku taybetiyên wan ên mîna hev in û dikarin ji bo hilberîna neslên berdar mezin bibin.

Bi Komkujî: Wendabûna bilez a rêjeyek girîng a celeban di demek kurt de, ku dibe sedema guhertinên mezin ên ekolojîk û evolusyonê.

Dara Jiyanê: Nûneratiyek mecazî ya têkiliyên di navbera celebên cihêreng de, ku dîroka wan a pêşkeftinê vedigere bavekî hevpar.