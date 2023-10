Veşartina Veşartiyên Genetîkî yên Veşartî yên Cûreyên Xeterebûyî

By

Hevkarîyek navneteweyî dest bi mîsyonek awarte kir da ku veşartiyên genetîkî yên cureyên di xetereyê de yên Cîhanê derxe holê. Tîma Cîwerengiya Biyolojîk û Parastina Genomîk a Zanîngeha Connecticut, bi hevkariya Oxford Nanopore Technologies û Wezareta Karûbarê Daristanê ya Çandiniyê ya Dewletên Yekbûyî, pêşengiya însiyatîfek dike ku nexşeya DNA ya celebên di xetereyê de têne paşguh kirin.

Proje bi komek xwendekaran dest pê kir ku nexşeya DNA ya dara rûnê ya di xetereyê de ye. Dara rûnê ku xwecihê Amerîkaya Bakur e, ji ber kêzikek ku ji Asyayê hatiye îthalkirin bi kêmbûna nifûsê re rû bi rû ye. Bi rêzkirina genoma dara rûnê, lêkolîner hêvî dikin ku di derheqê mekanîzmayên zindîbûna wê de têgihiştinê bi dest bixin û bi potansiyel cureyê ji windabûnê rizgar bikin.

Ev hewldana bingehîn tenê destpêk e. Tîm plan dike ku ADN-ya cureyên din ên di xetereyê de, wek axura kumçikê, koralên behrê yên kûr, û kakadoyê bi hewa sor, rêz bike. Di nav vê lêkolîna berfireh de, zanyar armanc dikin ku pirtûkxaneyek agahdariya genetîkî biafirînin ku dikare biryarên sererastkirin û parastinê agahdar bike.

Gelek ji van cureyan bi awayekî zanistî bi berfirehî nehatine lêkolînkirin, û rêzikên DNA yên wan bi piranî nenas in. Bi rêzgirtina genomên cureyên di xetereyê de, zanyar dikarin têgihiştinek kûr a taybetmendiyên wan ên bêhempa bi dest bixin û genên ku beşdarî zindîbûna wan dibin nas bikin.

Yek ji aliyên balkêş ên vê lêkolînê jî cûrbecûr ploîdiya ku di van cureyan de tê dîtin e. Piraniya heywanan dîploîd in, ji her kromozomê du nusxeyên wan hene, lê hin nebat dikarin tri- an jî tetraploîd bin. Lêbelê, dara kulîlkê ya ku îsal tê rêz kirin, tê bawer kirin ku oktaploîd e, ji bendewariyan derbas dibe û di derbarê genetîka wê de pirsên balkêş çêdike.

Bandora vê projeyê ji parastina cihêrengiya biyolojîk wêdetir e. Ew di heman demê de ezmûna lêkolînê ya cîhana rastîn a hêja ji bo xwendekarên zanîngehê peyda dike, ku rê dide wan ku beşdarî xebatên lêgerîn û parastinê yên zanistî bibin.

Pirs û Bersîv:

Pirs: DNA çi ye?

A: ADN, an jî asîda deoksîrîbonukleîk, molekulek e ku ji bo pêşkeftin, mezinbûn û nûbûnê rêwerzên genetîkî hildigire. Ew ji nukleotîdan pêk tê û avahiyek helîxê ya dualî pêk tîne. ADN hema hema di her şaneya organîzmekê de heye.

Pirs: Cûreyek çi ye?

A: Cûreyek komek organîzmayên zindî ye ku taybetmendiyên hevpar parve dikin û dikarin bi hevûdu re çêbibin da ku nifşên berdar bidin. Ew di biyolojiyê de têgehek bingehîn e ku ji bo dabeşkirin û organîzekirina cihêrengiya jiyanê tê bikar anîn.

Pirs: Rêzkirina ADN-ê çawa alîkariya celebên xeternak dike?

A: Rêzkirina ADN-ya celebên di xetereyê de di derheqê mekanîzmayên zindîbûna wan de têgihiştinê peyda dike û taybetmendiyên genetîkî yên ku di berxwedêriya wan de beşdar dibin destnîşan dike. Ev agahdarî dikare hewildanên parastinê rêber bike û bi potansiyel cûre ji windabûnê xilas bike.

Pirs: Çima nexşeya DNA ya cureyên di xetereyê de girîng e?

A: Nexşekirina DNA ya celebên di xetereyê de dibe alîkar ku pirtûkxaneyek agahdariya genetîkî biafirîne ku dikare biryarên nûvekirin û parastinê agahdar bike. Di heman demê de ew bi vedîtina nihêrînên nû li ser pêkhateya genetîkî ya bêhempa ya van celeban beşdarî zanîna zanistî dibe.