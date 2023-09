Sferoîdên Kevir ên ku ji hêla Bav û kalên Mirovên Kevin ve hatine çêkirin, Vedîtinên Lêkolînê

By

Zanyaran berhemên kevirî yên 1.4 mîlyon sal berê analîz kirin da ku kifş bikin ku bav û kalên me yên pêşîn bi qestî nêzî 600 sferoîdên kevirî çêkirine. Ev kevirên topavêj, an jî 'sferoid', li deverên pêşdîrokî yên cîhanê hatine dîtin. Bi dehsalan, arkeologan nîqaş kirin ka gelo van keviran bi qestî şekil bûne an jî berhemên bi tesadufî yên çêkirina amûran bûne. Lêkolîna dawî, ku di Royal Society Open Science de hate weşandin, nermalava analîza 3D ya pêşkeftî bikar anî ji bo pîvandina goşeyên rûkalê, destnîşankirina astên xêzbûna rûyê erdê, û destnîşankirina navenda girseya van tiştan.

Analîzkirina 150 sferoîdên kevirê kilsinî yên ji cîhê kevnar 'Ubeidiya' li bakurê Israelsraîl nîşan da ku bav û kalên me yên pêşîn xwedî şiyana ku di hişê xwe de qadekê têgihîştin û bi qestî şekil bidin keviran. Kevir rûberên hişk ên ku bi destan re hevaheng in nîşan didin û nêzikî formên spherîkî yên hema hema bêkêmasî bûne. Ev asta rastdariyê destnîşan dike ku homînînên pêşîn xwediyê plansazkirin û jêhatîbûnek berbiçav bûn. Armanca van sferoîdan ne diyar e, lê dibe ku ew wekî projeyek xizmet kirine an hin sembolîzma hunerî girtine.

Encamên lêkolînê li ser pêvajoyên cognitive û jêhatîbûnên hunerî yên hunermendên kevnar de têgihiştinên hêja pêşkêş dikin. Bi sepandina vê rêbaza analîza 3D li ser hunerên kevntir jî, yên wekî yên 2 mîlyon sal berê vedigerin, lêkolîner dikarin bêtir lêkolîn bikin ka bav û kalên me çi jêhatî bûn. Teşekirina bi qestî ya van sferoîdan dikare delîlên pêşîn ên homînîn nîşan bide ku geometriya sîmetrîk li ser amûrên xwe ferz dikin. Fêmkirina afirandina bi mebest a van sferoîdên kevirî têgihiştinek kûr a jêhatîbûnên cognitive tevlihev ên homînînên pêşîn û meylên wan ên hunerî peyda dike.

Çavkanî: Royal Society Open Science, Muzeya Neteweyî ya Dîroka Xwezayî li Parîsê