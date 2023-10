Teqîna Radyoya Lezgîn a Herî Hêzdar û Dûr a ku heya nuha hatîye tespît kirin

By

Zanyaran di van demên dawî de teqînek bi hêz a enerjiyê, ku wekî teqîna radyoya bilez (FRB) tê zanîn, ji kûrahiya gerdûnê vedît. Ev teqîna taybetî ne tenê ji celebê xwe ya herî dûr e ku heya niha hatiye dîtin, lê ew di heman demê de pir bi hêz e. Nêzîkî heşt mîlyar sal derbas bûn ku teqîn ber bi Cîhanê ve biçe. Di kêmtirî saniyeyekê de, wê heman enerjiya ku Roj di 30 salan de derdixe, berda.

Teqînên radyoyê yên bilez teqînên enerjiyê yên tund in ku li fezayê diqewimin, û eslê wan tam hîn ne diyar e. Hin ravekirin teknolojiya derveyî erdê an stêrên neutron hene. Lêbelê, ev teqîna nû ya ku hatî vedîtin xuya dike ku ji komek piçûk a galaksiyên yekbûyî tê, ku bi teoriyên heyî yên li dora çavkaniyên wan ve girêdayî ye. Zehmetiya berbiçav a teqînê ji bo têgihîştina me ya heyî ya ka ew çawa têne derxistin dijwariyek çêdike.

Kapasîteya tespîtkirin û lêkolîna teqînên radyoyê yên bilez ji bo bersivdana pirsên bingehîn ên di derbarê gerdûnê de potansiyelek mezin heye. Van teqînan dikarin di diyarkirina giraniya rastîn a gerdûnê de bibin alîkar, lêpirsînek tevlihev ku heya nuha encamên bêkêmasî derxistiye. Lêkolîner bawer dikin ku maddeya wenda li gerdûnê, ku zêdetirî nîvê tiştê ku divê li wir hebe, dibe ku di qada navbera galaksiyan de veşêre. Bi hîskirina maddeya îyonîzekirî, teqînên radyoyê yên bilez li ser mîqdara maddeya ku li herêmên navgalaktîk hene têgihiştinê pêşkêş dikin.

Teqîna vê dawîyê di destpêkê de bi teleskopê li Japonyayê hat dîtin û paşê jî bi teleskopên din bi berfirehî hat lêkolînkirin. Avusturalyaya Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) hişt ku zanyar çavkaniya teqînê diyar bikin. Lêkolînên din ên ku bi Teleskopa Pir Mezin (VLT) ya Çavdêrxaneya Başûr a Ewropî (ESO) li Şîlîyê bikar tînin, eşkere kir ku galaksiya çavkaniyê ji her çavkaniyek din a FRB-ê ku heya roja îro hatiye keşifkirin kevntir û dûrtir e, dibe ku di nav komek piçûk a galaksiyên yekbûyî de cih bigire.

Ev vedîtina serpêhatî di kaxeza bi sernavê "Teqînek radyoya bilez a ronahiyê ya ku gerdûnê li sorguhastina 1 dikole," di kovara Science de hate weşandin.

