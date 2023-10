Fêmkirina Cookies: Ya ku Hûn Pêdivî ye ku bizanibin

Di cîhana dîjîtal de, cookies di zêdekirina ezmûna bikarhêner de rolek girîng dilîzin û alîkariya malperan dikin ku naveroka kesane peyda bikin. Dema ku hûn serdana malperek dikin û peyamek li ser pejirandina cookies dibînin, girîng e ku hûn fêm bikin ka ev tê çi wateyê û ew çawa bandorê li çalakiya weya serhêl dike.

Cookies pelên nivîsê yên piçûk in ku dema ku hûn serdana malperekê dikin li ser cîhaza we (komputer, smartphone, an tablet) têne hilanîn. Ew agahdarî li ser tercîhên we, dîroka gerokê, û daneyên din ên têkildar hene. Dûv re malper an karûbarên sêyemîn ve têne gihîştin van cookie-yan da ku ezmûna we zêde bikin û naveroka xwerû ji we re peyda bikin.

Bi tikandina "Hemû Cookies Qebûl Bike", hûn razîbûna malperê û hevkarên wê yên bazirganî didin ku agahdariya ku bi van cookie-yan hatine bidestxistin hilînin û pêvajo bikin. Ev agahdarî tercîhên we, hûrguliyên cîhazê, û çalakiya serhêl vedihewîne. Armanca vê hilberandina daneyê başkirina navîgasyona malperê, kesanekirina reklaman, analîzkirina karanîna malperê û arîkariya di hewildanên kirrûbirrê de ye.

Heke hûn bêtir kontrolê li ser vebijarkên xweya cookie dixwazin, hûn dikarin "Mîhengên Cookie" bikirtînin da ku vebijarkên razîbûna xwe îdare bikin. Ev rê dide we ku hûn çerezên ne-bingehîn red bikin ger hûn nexwazin ku hin agahdarî werin hilanîn an bêne hilanîn. Lêbelê, girîng e ku meriv zanibe ku redkirina cookies dibe ku hin fonksiyon û taybetmendiyên kesane yên malperê sînordar bike.

Ji bo misogerkirina nepenî û ewlehiya daneya we, pêdivî ye ku hûn xwe bi Cookies û Siyaseta Nepenîtiyê ya malperê nas bikin. Ev belge diyar dike ka agahdariya we çawa tête desteser kirin, gihîştina kê heye û çawa tê parastin. Her gav pratîkek baş e ku meriv vê siyasetê berî ku cookies qebûl bike binirxîne.

Di encamê de, cookies beşek yekbûyî ya ezmûna weya serhêl in, ku malperan dihêle ku naveroka kesane radest bikin û navîgasyon bikarhêner çêtir bikin. Bi têgihiştina ku cookies çi ne û ew çawa têne bikar anîn, hûn dikarin biryarên agahdar li ser vebijarkên xweya cookie bidin û parastina agahdariya kesane ya xweya serhêl misoger bikin.

