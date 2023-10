Zanyar Ji bo Pêvekirina Hewayê li Jîngeha Marsê Bi Boyaxê Biyoksaziyê Pêşdixin

By

Lekolînwanan biyolojîkek, bi navê Green Living Paint, ku dikare di nav jîngeha li Marsê de were bicîh kirin da ku hewayê zêde bike. Biyocoating celebek bakteriya bi navê Chroococcidiopsis cubana dihewîne, ku formek bêhempa ya fotosentezê digire da ku di şert û mercên giran de bijî. Ev bakterî karbondîoksîtê (CO2) digire û wekî beşek ji pêvajoyê oksîjenê derdixe. Tîma ku ji hêla mîkrobiolog Simone Krings ve ji Zanîngeha Surrey li Brîtanyayê tê rêvebirin, armanc kir ku ji bo bakteriyan matrixek biyolojîk a domdar û jîngehê biafirîne.

Biyocoating bi tevlihevkirina lateksê bi pariyên nanoclayê re hate pêşve xistin da ku avahiyek porez lê ji hêla mekanîkî ve zexm were bidestxistin. Lekolînwanan 30 rojan li cilê temaşe kirin û dîtin ku ew bi domdarî her gramek biomassê rojê 0.4 gram oksîjen berdide, di heman demê de CO2 vedihewîne. Ev rêbaza domdar ji bo keşfkirina fezayê û her weha fikarên li ser zêdebûna emel û kêmbûna avê li ser Erdê bandor dike.

Her çend hilberîna oksîjenê ya heyî bi serê xwe ji bo jîngehek Marsê têr nake jî, ew dikare mîqdara oksîjena ku mîsyonên fezayê hewce ne ku veguhezînin pir kêm bike. Hêza Chroococcidiopsis cubana ku di hawîrdorên giran de bijî, wê ji bo kolonîzasyona Marsê berendamek potansiyel dike. Lêkolîn di Microbiology Spectrum de hate weşandin.

Çavkanî:

- Spectrum Microbiology