Ji bo Elmasên Pembe "Hêza Wenda" Hat dîtin, Derî Vekirina Keşfên Nû

Zanyaran keşfeke serketî kirin ku ronahiyê dide ser eslê almasên pembe, ku yek ji gewherên herî biha û li cîhanê ye. Piraniya elmasên pembe li kana Argyle ya ku niha girtî ye li bakurê rojavayê Avusturalya ya dûr hatine dîtin, lê sedemên li pişt pirbûna van kevirên hêja ne sir mane.

Di lêkolîneke ku di kovara Nature Communications de hat weşandin de, tîmek lêkolînerên Awistralyayî eşkere kirin ku almasên pembe di encama perçebûna parzemîna yekem de li dora 1.3 mîlyar sal berê çêbûne. Vê bûyerê almas anîn ser rûyê erdê, ji mirovan re bigihêje.

Nivîskarê sereke yê lêkolînê Hugo Olierook ji Zanîngeha Curtin, diyar kir ku ji bo pêkhatina almasên pembe sê malzemeyan hewce dike. Ya yekem karbon e, lê ne tenê karbonek e - divê ew di hundurê Erdê de kûr be, di binê 150 km de. Hêmana duyemîn pîvana rast a zextê ye ku bandorê li zelaliya almasan dike, wan ji zelal berbi pembe vedigire. Herî dawî, malzemeya wenda bûyereke volkanîk e ku almas ber bi rûyê erdê ve biriye.

Lêkolîneran bi lazerek ji porê mirovî ziravtir, krîstalên di nimûneya kevirê Argyle de lêkolîn kirin û diyar kirin ku almas 1.3 mîlyar sal berê derketine, ku ev yek 100 mîlyon sal derengtir e ji texmîna berê. Ev xêz bi parçebûna parzemîna super, ku bi navê Nuna an Columbia tê zanîn, ku li dora 1.8 mîlyar sal berê qewimî, li hev dike.

Di vê heyama pevçûnên erdhejê de, zextek mezin reng li almasan dixist û rengê wan ê pembe dida wan. Dema Nuna dest bi perçebûnê kir, wê "şûra" ji van lihevketinan aktîv kir, bû sedem ku magma di nav birîna kevin de derbikeve û almas jî bi xwe re bîne.

Her çend kana Argyle girtî be jî, ev têgihîştina nû ya pêvajoya damezrandina almasên pembe dikare alîkariya hewildanên pêşerojê bike ji bo peydakirina gewherên mîna hev. Deverên nêzî peravên parzemînan, wek Kanada, Rûsya, başûrê Afrîka û Avusturalya, ku ew jî ji perçebûna Nuna bandor bûne, xwedî potansiyela ku bibin "bihuştên elmasên pembe" yên nû.

Digel ku nirxa elmasên pembe tê pêşbînîkirin ku her ku kêmbûna peydakirinê zêde bibe, peydakirina bêtir ji van gewherên kêm dê ne karekî hêsan an zû be. Lêbelê, ev vedîtin rê li ber berdewamiya lêgerînê vedike û potansiyela peydakirina elmasên pembe yên hê bêtir balkêş vedike.

Çavkanî: Nature Communications.