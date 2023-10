Enîgmaya Malvinoxhosan Biota: Sira Vemirandinê ya Balkêş eşkere bû

By

Lêkolînek vê dawîyê ku di Earth-Science Reviews de hatî weşandin ronahiyek nû dide ser tunebûna biyota Malvinoxhosan, komek kevnar a heywanên avê yên ku berê li superparzemîna Gondwana dijiyan. Nêzîkî du sedsalan, sedema windabûna wan sir ma, lê naha lêkolîner bawer dikin ku wan rastî derxistiye holê. Tiliya sûcdariyê bi zelalî li ser guherîna avhewayê nîşan dide.

Gondwana, ku beşek ji Afrîkaya îroyîn, Amerîkaya Başûr, Awustralya, Antarktîka, parzemîna Hindistanê û Nîvgirava Erebistanê dihewand, li nêzî Pola Başûr bû. Di heyama 5 mîlyon salan de, asta deryaya dora Gondwana hêdî hêdî daket, ku di dawiyê de bû sedema windabûna biyota Malvinoxhosan.

Bi vekolîna bi sedan fosîlan û vekolîna taybetmendiyên jeolojîk ên zinarên ku ew tê de hatine dîtin, lêkolîner karîbûn xêzek bûyeran li hev bikin. Tebeqeyên fosîlan ên biyota Malvinoxhosan bi kêmbûna sivik a asta deryayê re têkildar in, ku ev yek îsbat kir ku "çeka cixareyê" ye ku van bûyerên tunebûnê dide destpêkirin. Guherîna avhewayê ya ku ji ber daketina asta behrê çêdibe, herikîna deryayê xera kir, bandorê li pêvajoyên okyanûsê yên li derdora Gola Başûr kir.

Biota Malvinoxhosan, ku tê bawer kirin ku ji bo di avên sartir de bijî, pêşketiye, nikarîbû xwe bi guheztinên avhewa yên ku ji ber qutbûna herikên okyanûsê vedihewîne biguncîne. Wekî encamek, ew ji hêla cûreyên deryayî yên adapteyî ve ku ji avên germtir re xweş in hatine guheztin.

Vê bûyera wendabûnê bandorek wêranker li ser ekosîstema li derdora Pola Başûr kir, bû sedema hilweşîna cihêrengiya biyolojîk ku heya roja îro jî berdewam dike. Encamên lêkolînê bandorên berfirehtir hene, ku wekî hişyariyek li ser xeteriya jîngehên polar û ekosîstemên ji guhertinên di asta deryayê û germahiyê de ye.

Gava ku em bi qeyrana cihêrengiya biyolojîk a heyî re rû bi rû ne, ev lêkolîn ronî dike ku ekosîstema çiqas hestiyar in ji guheztina avhewa ya ku ji hêla mirovan ve hatî çêkirin. Ew wekî bîranînek hişk xizmet dike ku her guhertinên nevegera ku em îro dikin dê encamên mayînde û dûrûdirêj ji bo gerstêrka me hebin.

Pirs û Bersîv

Pirs: Gondwana çi ye?



A: Gondwana superparzemînek bû ku 420 mîlyon sal berê hebû û beşên Afrîka, Amerîkaya Başûr, Awustralya, Antarktîka, parzemîna Hindistanê û Nîvgirava Erebî pêk dihat.

Pirs: Biyota Malvinoxhosan çi bû?



A: Malvinoxhosan biota komek kevnar a heywanên avê bû ku di avên derdora Gondwana de dijiyan. Ew bi giranî ji trîlobîtan, brakîopodên mîna bivalve, molusk û echinoderms pêk tê.

Pirs: Çi bû sedema windabûna biyota Malvinoxhosan?



A: Kêmbûna gav bi gav di asta deryayê de herikên okyanûsê yên li dora Gola Başûr têk birin, di encamê de guherînên avhewa yên ku biyota Malvinoxhosan nikarîbû xwe biguncîne, di dawiyê de rê li ber tunebûna wan vekir.

Pirs: Ev lêkolîn li ser guherîna avhewayê ya heyî çi ji me re vedibêje?



A: Lêkolîn hesasiyeta hawîrdor û ekosîstemên polar ji bo guhertinên di asta deryayê û germahiyê de ronî dike. Ew wekî bîranînek encamên neveger ên guheztina avhewa ya ku ji hêla mirovan ve hatî çêkirin li ser cihêrengiya biyolojîkî dike.

Pirs: Gelo ekosîstema li dora Pola Başûr dikare astên xwe yên dîrokî yên cihêrengiya biyolojîk vegerîne?



A: Ekosîstem ji bûyera windabûnê bi tevahî venegeriyaye, ev pêşniyar dike ku windabûna cihêrengiya biyolojîk a ji ber windabûna biyota Malvinoxhosan bandorek mayînde kiriye.