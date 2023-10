Asteroida Nû "Polyhymnia" Pirsên Derbarê Hêmanên Nenas Derdixe

By

Lêkolînek vê dawiyê ya ku ji hêla Zanîngeha Arizona ve hatî çêkirin, asteroîdek bi navê "Polyhymnia" ku hêmanên naskirî yên li ser Erdê red dike, vedît. Lêkolîna, ku di European Physical Journal Plus de hatî weşandin, eşkere dike ku Polyhymnia ji her hêmanek ku li gerstêrka me tê dîtin bilindtir e, ku hebûna hêmanek ku niha di tabloya meya perîyodîk de tune ye destnîşan dike.

Polyhymnia di kembera asteroîdê ya di navbera Mars û Jupiter de ye, û ji ber nêzîkbûna wê ya bi gerstêrka me re, ew wekî asteroîdek "nêzîkî Erdê" tê kategoriz kirin. Digel ku asteroîd ne girîng xuya dikin jî, pêkhateyên wan astrofîzîknas û zanyarên NASA-yê bi heman rengî balkêş kirine. Bi rastî, NASA bi awayekî çalak li dû Polyhymnia-yê digere da ku nimûneyan bigire û taybetmendiyên wê bêtir lêkolîn bike.

Profesorê fîzîkê yê zanîngeha Arizonayê Johann Rafelski li ser vedîtinê nirxand û diyar kir ku ger asteroîdên wek Polyhymnia hêmanên pir giran hebin, ev yek pirsan derdixe holê ka ev hêman çawa çêbûne û çima li cihên din nehatine keşfkirin. Tîrêjiya Polyhymnia ji hêmanên herî zirav ên li ser Erdê jî derbas dike, wek Osmium, ku bi hejmara herî zêde ya protonan tê zanîn.

Tîma Zanîngeha Arizona Polyhymnia wekî "CUDO" (Tiştek Ultradense ya Tevhevî) dabeş kiriye, ku hebûna pêkhateyên ku niha ji mirovahiyê re nenas in destnîşan dike. Tê bawer kirin ku ev hêman bi jimareya atomî ya 164 sabît dimîne, ku ji her hêmanek ku em niha pê dizanin tîrêjek girîngtir nîşan dide.

NASA ji niha ve dest bi pêşxistina planan kiriye da ku keştiyek fezayê ya bêpîlot bişîne da ku lêkolîn bike û nimûneyan ji Polyhymnia bistîne. Ev mîsyon li dû hevkariyeke dawî ya di navbera Zanîngeha Arizona û NASA de ye, ku bi serkeftî nimûneyên asteroîdek bi navê Bennu vedigere. Van nimûneyan ji hêla karbonê ve dewlemend hatin dîtin, ku îhtîmala hebûna metalên hêja di nav asteroîdan de destnîşan dike.

Vedîtina Polyhymnia û tîrêjiya wê ya taybet pirsên balkêş der barê hebûna hêmanên nenas di gerdûnê de û çawaniya pêkhatina wan derdixe pêş. Mîsyona dahatû ya lêkolîn û derxistina nimûneyên vê asteroîdê dê di derheqê sirên pergala meya rojê de zanyariyên hêja peyda bike.

Definitions:

- Asteroid: Laşê kevirî yê piçûk ku li dora rojê dizivire, bi gelemperî di kembera asteroîdê ya di navbera Mars û Jupiter de tê dîtin.

– Tûrbûn: Girseya maddeyek di yekîneya qebarê de.

– Element: Madeya ku bi rêyên kîmyayî li ser madeyên sadetir nayên perçekirin. Hêman li ser tabloya perîyodîk bi sembolan têne temsîl kirin.

- Tabloya Peryodîk: Rêzkirina tabloyî ya hêmanên kîmyewî, ku li ser bingeha jimareya atomî, veavakirina elektron, û taybetmendiyên kîmyewî yên dubare têne organîzekirin.

– Proton: Parçeyek jêratomî ya bi barekî erênî, di navokê atomê de tê dîtin.

Çavkanî:

- Lêkolîn di kovara Ewropî Physical Journal Plus de hate weşandin

- Daxuyaniya çapemeniyê ya Zanîngeha Arizona