Pêşkeftina Modelek Ji bo Pêşbînkirina Çalakkirina Receptorên Estrojenê yên li Baikal Seals ji hêla Contaminantên Jîngehê ve

Lekolînwanên li Navenda Lêkolînên Jîngehê ya Deryayî (CMES) li Zanîngeha Ehime modelek çêkiriye ku dikare şiyana qirêjkerên jîngehê ji bo aktîvkirina receptorên estrojenê yên di morên Baikal de pêşbîn bike. Vê lêkolînê hem ceribandinên in vitro û hem jî simulasyonên-based komputerê bikar anîn da ku potansiyela aktîvkirina bisphenols (BPs) û biphenyls polychlorinated hydroxylated (OH-PCBs) li ser receptorên estrojen α (bsERα) û β (bsERβ) binirxîne.

Tecrûbeyên in vitro diyar kirin ku piraniya BP û OH-PCB li dijî her du celebên bsER çalakiya mîna estrojenê nîşan didin. Di nav BP-yên hatine ceribandin de, bisphenol AF çalakiya herî bihêz a mîna estrojenê destnîşan kir. Bi heman rengî, 4'-OH-CB50 û 4'-OH-CB30 di nav OH-PCB-yên ceribandinê de li hember bsERα û bsERβ, bi rêzdarî çalakiya herî xurt nîşan dan.

Ji bo ku bêtir lêkolîn bikin ka van qirêjên hawîrdorê çawa bi bsER-ê ve girêdidin, simulasyonên girêdana komputerê hatin kirin. Li ser bingeha encamên van simulasyonan û taybetmendiyên avahîsaziyê yên gemarê, modelên têkiliya avahî-çalakiyê ya jimareyî (QSAR) ji bo her du binkûreyên bsER hatin pêşve xistin. Van modelan di ceribandinên in vitro de potansiyela çalakkirina her gemarê hawîrdorê rast pêşbîn kir, di navbera pêkhateyên ku çalak dikin û yên ku hem ji bo bsERα hem jî bsERβ çalak nakin veqetandin. Lekolînwanan her weha faktorên girîng ên ku bandorê li potansiyela aktîvkirina gemaran dikin destnîşan kirin.

Wekî din, lêkolîneran bi serfirazî modelek QSAR ava kirin ku bi karanîna heman rêbazê potansiyela çalakkirina receptorên estrojenê yên mişkî (ER) pêşbîn dike. Ev sepandina vê nêzîkatiya modelkirinê li ser cûreyên cûda destnîşan dike.

Pêşkeftina vê modelê di têgihiştin û pêşbînkirina bandorên qirêjên hawîrdorê yên li ser pergala endokrîn a morên Baikal de gavek girîng e. Ew ji bo nirxandina xetereyên potansiyel ên van qirêjan û agahdarkirina hewildanên parastinê yên ji bo vê celebê xeternak amûrek hêja peyda dike.

