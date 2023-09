Zêdebûna Lêkolîna Nenaskirî ya Ji hêla AI-ê ve hatî çêkirin: Binpêkirinek ehlaqî?

By

Di bûyerek vê dawiyê de, kaxezek lêkolînê ya ku di kovara Physica Scripta de hatî weşandin hate paşve xistin ji ber ku nivîskaran di nivîsandina destnivîsê de karanîna ChatGPT, chatbotek AI-ê, eşkere nekir. Keşf ji aliyê Guillaume Cabanac, zanyarê kompîturê ve hat kirin, ku li ser rûpela sêyemîn a kaxezê ferqeke taybet dît. Vê yekê Cabanac kir ku bêtir lêkolîn bike û di dawiyê de bû sedema paşvekişandina kaxezê. Ev ne bûyerek veqetandî ye, ji ber ku Cabanac çend gotarên din ên ku nîşanên berbiçav ên tevlêbûna ChatGPT-ê vedigirin nas kir.

Gelek weşanxane destûr didin ku amûrên modela zimanê mezin (LLM) wekî ChatGPT bikar bînin da ku di amadekirina destnivîsê de arîkar bikin, heya ku ew were ragihandin. Lêbelê, hin lêkolîner tercîh dikin ku karanîna xwe ya amûrên AI-ê ne diyar bihêlin. Van lêkolîner xetera rûbirûbûna binpêkirinên exlaqî û paşvekişandina potansiyel dikin ger karanîna wan a nediyar were dîtin. Digel ku hin kaxezên ku ji hêla AI-ê ve hatî hilberandin dibe ku şopên nazik ên ku wan ji kaxezên ku ji hêla mirovan ve hatine nivîsandin veqetînin hebin, chatbotên sofîstîke yên mîna ChatGPT her ku diçe dijwartir dibin.

Lêkolîna AI-ê ya nenaskirî ji binpêkirina etîkê wêdetir pirsgirêkek mezin derdixe holê. Zêdebûna bilez a amûrên AI-ê yên mîna ChatGPT ji bo kargehên kaxezê, pargîdaniyên ku destnivîsên sexte çêdikin û difroşin ji lêkolîneran re zemînek berdar peyda dike. Ev herikîna kaxezên ku ji hêla AI-ê ve hatî çêkirin tehdîd dike ku kalîteya lêkolîna zanistî kêm bike.

Digel vê yekê, pirsgirêka kaxezên ku ji hêla AI-ê ve hatî hilberandin ne diyar, zextê li ser nirxdêrên peer radixe ber çavan, yên ku bi gelemperî wextê wan tune ku bi hûrgulî destnivîsan bişopînin. Tesbîtkirina referansên derewîn û qalibên zimanî yên gumanbar dikare dem dixwe, nemaze digel zêdebûna qebareya weşanan. Divê lêkolîner û weşanger rêyên çareserkirina vê pirsgirêkê bibînin da ku yekrêziya lêkolîna zanistî biparêzin.

Di encamnameyê de, zêdebûna lêkolîna AI-ê ya nenaskirî di civata zanistî de şefafî û berpirsiyariyek mezintir vedixwîne. Pêdivî ye ku lêkolîner di amadekirina destnivîsê de karanîna amûrên AI-ê eşkere bikin, û weşanger divê pêvajoyên vekolîna hevalbendan piştrast bikin da ku binpêkirinên potansiyel ên etîkê bibînin. Piştgiriya standardên yekbûna zanistî ji bo xurtkirina pêbaweriyê û misogerkirina pêbaweriya lêkolîna zanyarî girîng e.

