Navxweyî ya Kûr a razdar a Erdê: Nîşanên Raboriya wê ya Katalîzmîkî

Erdhejnas ji mêj ve ji hêla du blokên enigmatîk ên ku di kûrahiya mantoya Dinyayê de rûdiniştin-yek li binê Afrîkayê û ya din jî di binê Pasîfîkê ya Başûr de meraq dikin. Van avaniyên girs û gir bi dehsalan zanyaran matmayî dihêle. Lêbelê, lêkolînên vê dawiyê destnîşan dikin ku dibe ku ev blob bermahiyên lihevhatinek bîrdar bin ku bi mîlyaran sal berê pêk hat.

Naha zanyar bawer dikin ku ev blob dikarin bibin delîlek bûyerek felaketî ya di dema destpêka dîroka gerstêrka me de - lihevketina di navbera Erdê û laşek ezmanî ya ku bi navê Theia tê zanîn. Ev lihevketina, ku tê bawer kirin ku di zarokatiya gerstêrkê de pêk hatiye, dibe ku berpirsiyarê afirandina heyva me be.

Digel ku cewhera rastîn a van blokan û eslê wan hîn jî mijarek nîqaşek zanistî ye, ev hîpoteza nû di hundurê kûr a Erdê de nihêrînek balkêş pêşkêşî dike. Zêdetir lêkolîn û pêşkeftinên di teknolojiyê de dê ji bo eşkerekirina sirên ku di nav van anomaliyên mezinahiya parzemînê de têne girtin pir girîng bin.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Kulîlkên di mantoya Erdê de çi ne?

A: Kulîlk strukturên stûr in ku di kûrahiya mantoya Cîhanê de, yek li binê Afrîkayê û ya din di binê Pasîfîkê ya Başûr de ne.

Pirs: eslê wan ê gengaz çi ye?

A: Zanyar hîpotez dikin ku dibe ku ev blob bermayiyên lihevketinek mezin a di navbera Erdê û heyberek ezmanî ya bi navê Theia de bin.

Pirs: Ev pevçûn kengî çêbû?

A: Tê bawer kirin ku lihevketin di qonaxên destpêkê yên çêbûna Erdê de pêk hatiye.

Pirs: Gelo ev lihevketin dikare heyvê biafirîne?

A: Belê, li gorî hîpotezê, ev lihevketina di navbera Erd û Theia de dibe ku bibe sedema çêbûna heyva me.

Pirs: Çi lêkolînek din hewce ye?

A: Zanyar hewce ne ku lêkolînên din bikin û teknolojiya pêşkeftî bikar bînin da ku van blokan û girîngiya wan di dîroka Erdê de baştir fam bikin.

Çavkanî:

- Zanistî Amerîkî: [scientificamerican.com](https://www.scientificamerican.com/article/unusual-blobs-deep-inside-earth-have-a-startling-origin/)

- National Geographic: [nationalgeographic.com](https://www.nationalgeographic.com/science/article/how-did-moon-form-earths-deep-interior-holds-clues)