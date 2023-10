Sînorên nû yên zanistê: Nêrînên li ser eslê jiyanê, nexşeya mêjiyê mirovan, û îmkana formên jiyanê yên çêkirî

By

Ji ber ku xelatên Nobelê û germahiyên rekor-şikandina sernavên sernavê serdest in, cîhana zanistê bi keşf û pêşkeftinên balkêş ên ku têgihîştina me ya gerdûnê berfireh dikin ve mijûl dibe. Li vir sê pêşkeftinên vê dawiyê hene ku bala zanyaran kişandiye û dibe ku têgihîştina me ya jiyanê, mêjiyê mirov û pêşeroja dermanê ji nû ve biguherîne.

Nimûneya asteroîdê ronahiyê dide koka jiyana li ser rûyê erdê

Keştiya fezayê ya NASA'yê Osiris-Rex, mînaka herî mezin a asteroîdê ya ku ji asteroîda 510 metreyî ya bi navê Bennu tê berhevkirin, bi serketî vegerîne Cîhanê. Ev destkeftiya abîdeyê derî vedike ji bo vekirina sirên eslê jiyanê li ser gerstêrka me. Analîzên nimûneyê hebûna organîkên tevlihev û molekulên avê yên ku di nav mîneralên axê yên asteroîdê de hatine girtin eşkere kirin. Van vedîtinên balkêş piştgirî didin hîpoteza ku asteroîdên mîna Bennu dibe ku kîmyewiyên jiyanî, di nav de av, radestî Cîhanê kiribin, ku destpêka derketina jiyanê ya ku em pê dizanin dest pê dikin.

Nexşeya mêjî ya herî mezin heya îro tevliheviya hucreyê diyar dike

Zanyarên Însiyatîfa Lêkolîna Mejî ya Enstîtuya Neteweyî ya Tenduristiyê ya Dewletên Yekbûyî nexşeyek bêhempa ya mêjiyê mirovan di asta şaneya kesane de çêkirine. Vê hewildana serpêhatî zêdetirî 3,000 celebên hucreyên cihêreng eşkere kiriye, ronahiyê dide mekanîzmayên tevlihev ên nexweşî, zanîn û taybetmendiyên mêjiyê mirovan. Bi tevlêkirina agahdariya genetîkî ya ji sê mîlyon hucreyên mêjî, lêkolîneran têkiliyên di navbera celebên hucreyên taybetî, wek Microglia, û nexweşiyên neuropsîkiyatrîkî yên mîna nexweşiya Alzheimer de nas kirin. Nêrînên weha xwedî potansiyel in ku qada neurozanistiyê şoreş bikin û pêşveçûna dermankirinên bi bandor ên ji bo şert û mercên neurolojîk ên wekî nexweşiya bipolar, depresyonê, û şîzofreniyê zûtir bikin.

Jiyana çêkirî li ser asoyê çêdibe

Tiştê ku berê di qada çîroka zanistî de sînordar bû dibe ku di demek nêzîk de bibe rastiyek. Profesorê Fîzîkê yê Hevkar Chenguang Lou ji Zanîngeha Danîmarka Başûr û Profesor Hanbin Mao ji Zanîngeha Dewleta Kent pêşengiya pêşxistina molekulên hîbrîd ên sûnî ku nanostrukturên peptîd-DNA bikar tînin. Bi berhevkirina hêza DNA û peptîdan, wan bi serfirazî molekulên hîbrîd ên sûnî bi sepanên cihêreng afirandine. Van nanostrukturan bi potansiyel dikarin werin bikar anîn da ku formên jiyanê yên çêkirî an nanomachine biafirînin ku dikarin derman peyda bikin, teşhîskirina nexweşiyan, û tewra derzîlêdana nexweşiyê jî şoreş bikin. Ev serkeftin ji bo paşeroja dermanê îmkanên nû vedike û ji bo veguheztina lênihêrîna tenduristiyê ya ku em pê dizanin potansiyelek mezin vedigire.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Girîngiya berhevkirina nimûneya asteroîd çi bû?

A: Komkirina nimûneya asteroîdê ya herî mezin a ji Bennu potansiyela me heye ku têgihîştina me ya eslê jiyana li ser Erdê zêde bike.

Pirs: Nexşeya mêjî çi eşkere dike?

A: Nexşeya mêjî ya ku ji hêla Înîsiyatîfa Lêkolîna Mejî ya Enstîtuya Tenduristiya Neteweyî ya Dewletên Yekbûyî ve hatî çêkirin, zêdetirî 3,000 celebên hucreyên cihêreng ên di mejiyê mirovan de derxistiye holê, ku di derheqê nexweşî, zanîn û taybetmendiyên mêjiyê mirovan de nihêrînên hêja peyda dike.

Pirs: Çawa formên jiyanê yên çêkirî dikarin bandorê li derman bikin?

A: Formên jiyanê yên çêkirî yên ku bi karanîna nanostrukturên peptîd-DNA yên hîbrîd hatine afirandin dikarin ji bo gihandina derman, teşhîskirina nexweşiyan, û şoreşa vakslêdana nexweşiyê, veguherandina paşeroja dermanê werin bikar anîn.